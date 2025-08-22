El Clínico Universitario de Valladolid celebra el lunes una colecta de sangre en colaboración el Centro de Hemoterapia - CLÍNICO UNIVERSITARIO VALLADOLID

VALLADOLID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico Universitario de Valladolid celebrará este lunes, día 25 de agosto, una colecta de sangre en colaboración con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, en horario matutino.

Si bien tiene como principales destinatarios de esta convocatoria al personal de centro, esta iniciativa está también abierta a usuarios y ciudadanos e general que quieran colaboran con tan solidaria causa, fundamental para garantizar la asistencia sanitaria en numerosos procesos.

Como requisitos para poder donar figuran tener más de 18 años, un peso mínimo de 50 kilos, no padecer ni haber padecido ninguna enfermedad transmisible por vía sanguínea (Hepatitis B, C, Sida, Sífilis...) y llevar el DNI, según precisan a Europa Press fuentes sanitarias a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La donación de sangre es transcendental para la actividad asistencial, el cuidado de pacientes y la recuperación de su salud. Donar sangre es sencillo y supone una actividad solidaria de enorme repercusión: cada donante ayuda a tres personas enfermas, incluso a salvarles la vida.

SE NECESITAN 450 DONACIONES DIARIAS EN CYL

En Castilla y León las necesidades de sangre y de sus derivados para la práctica clínica se estiman cubiertas con unas 450 donaciones diarias, un número elevado complicado de alcanzar y que precisa de la solidaridad y el compromiso ciudadanos.

En esta ocasión, el Hospital Clínico Universitario de Valladolid colabora con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León para celebrar una colecta a través de la que articular la generosidad de profesionales sanitarios, usuarios del centro y vecinos del hospital, donando sangre.

Será este lunes en horario matinal de 08.45 a 14.15 horas y para ello se habilitará la sala de espera de quirófanos, ubicada junto al vestíbulo distribuidor de los ascensores principales del H.C.U.V., en su planta baja.