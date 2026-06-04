El Clínico Universitario de Valladolid recibe 3,5 millones para suministros en Cardiología

Archivo - Hospital Clínico Universitario de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, en su reunión de este jueves, ha aprobado un gasto global de 3.568.770 euros destinado a diversos suministros y servicios asistenciales para la actividad diaria en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

En primer lugar, se ha aprobado un gasto de casi dos millones de euros para el suministro de 1.488 endoprótesis vasculares coronarias (conocidos como stent) con destino al Servicio de Cardiología. Un stent de arteria coronaria es un pequeño tubo de malla de metal que se expande dentro de una arteria del corazón y ayuda a impedir que la arteria se cierre de nuevo. Se trata de un gasto derivado del Acuerdo Marco 103/2024, y tiene un plazo de ejecución de diez meses.

Se ha aprobado también un gasto de 385.000 euros para el suministro de sistemas de sustitución de válvula tricúspide (alternativa transcatéter para el reemplazo de la válvula tricúspide cuando no cierra correctamente) en el Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. El procedimiento de sustitución de la válvula tricúspide con el sistema EVOQUE consiste en introducir una prótesis a través de un catéter en la vena femoral y se posiciona en la válvula tricúspide donde se ancla y despliega, sustituyendo la válvula tricúspide dañada.

En tercer lugar, se ha aprobado un gasto de 1.184.561 euros para el mantenimiento integral de diversos equipos de diagnóstico por imagen en el citado hospital vallisoletano (en concreto tres TAC, una resonancia magnética, un angiógrafo, un SPETC/TAC y dos mamógrafos) de la marca General Electric Healthcare España, al objeto de garantizar que el equipamiento se encuentre en óptimas condiciones de funcionamiento y seguridad para una correcta calidad asistencial.