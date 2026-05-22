El Clínico de Valladolid organiza dos jornadas de donación de sangre los días 25 y 26 de mayo para garantizar reservas

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VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico de Valladolid organizará sendas jornadas de donación de sangre los días 25 y 26 de mayo para garantizar las reservas de sangre necesarias.

En el conjunto de Castilla y León se necesitan unas 450 donaciones diarias para la actividad asistencial habitual de los centros sanitarios y, en el caso del Clínico de Valladolid, se precisan unas 100.

Fuente sanitarias han destacado la relevancia de este centenar de donaciones que se necesitan al día en el Clínico, la cual han calificado de "más que significativa" y que "pone el foco en la necesidad de asegurar la disponibilidad de derivados sanguíneos de diferente tipo".

Actualmente todos los grupos sanguíneos se encuentran en nivel naranja, por lo que el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) necesita que se done "en los próximos días" precisamente para garantizar las unidades necesarias.

Así, el centro hospitalario y el Chemcyl lanzan como "reto solidario y altruista" para profesionales, usuarios y ciudadanos estas dos citas para donar los días 25 y 26 de mayo, un "maratón" que se desarrollará de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00.

Durante esos períodos, los equipos del Centro de Hemoterapia estarán preparados en la sala de espera ubicada en el vestíbulo principal del Clínico, junto a los ascensores centrales, para "facilitar tan altruista y necesaria colaboración que asegure la atención sanitaria de hasta tres pacientes por cada donación, además en patología complejas".