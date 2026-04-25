El Clínico de Valladolid supera los 1.500 trasplantes renales realizados en casi 30 años

Imagen de archivo de un trasplante. - HCUV

VALLADOLID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico Universitario de Valladolid ha superado los 1.500 trasplantes de riñón realizados por sus profesionales desde que en diciembre de 1995 empezara es programa asistencial, que se lleva a cabo en Castilla y León en este centro y en el Complejo Asistencial de Salamanca, ambos de referencia autonómica de carácter público.

El paciente que ha protagonizado este hito en la sanidad vallisoletana y castellanoleonesa es un varón de 69 años, ya dado de alta y con buena evolución clínica.

Actualmente el número de estos injertos se sitúa en 1.507 y la actividad trasplantadora en el Clínico mantiene un progresivo incremento anual desde ejercicios anteriores, hasta sumar 89 trasplantes en 2025 (un 23,6 más que el año anterior), "lo que pone de manifiesto al eficacia y especialización de los profesionales del Clínico", han señalado a Europa Press fuentes del centro hospitalario.

La primera paciente que recibió un trasplante en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid fue una mujer de 30 años y el último de los hasta ahora realizados un varón de 78. El receptor más joven trasplantado en el Clínico tenía 16 años en el momento de su intervención y el mayor 84.

En cuanto al trasplante que más tiempo lleva funcional se hizo en el 1997 y su receptor continúa, 29 años después, en perfecto estado y con su injerto funcionando.

Por su parte, la media de edad de las personas trasplantadas en el Clínico durante los primeros cinco años de este programa asistencial en el Clínico era de 46 años, mientras que en el último lustro, ésta ha subido hasta los 60 años.

En la realización de un trasplante renal intervienen multitud de profesionales como nefrólogos, urólogos, anestesistas, anatomopatólogos, especialistas en medicina nuclear, radiólogos, inmunólogos, enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), técnicos de laboratorio, celadores, etcétera, todos ellos gestionados por el equipo de coordinación hospitalario que, en el caso del Clínico, está formado por un médico y dos enfermeros.

ALTERNATIVA EFICAZ

El trasplante de riñón es la opción terapéutica más eficaz para las personas con enfermedad renal crónica avanzada, ya que ofrece mayor supervivencia y mejor calidad de vida frente a otras terapias de reemplazo renal, como la hemodiálisis y la diálisis peritoneal.

Se da la circunstancia de que España continúa líder, año tras año a nivel mundial, en donación y el trasplante de órganos, un logro sostenido durante ya más de tres décadas gracias al modelo español de donación y trasplantes y a la solidaridad y concienciación ciudadanas.

Este resultado reafirma que la combinación de profesionales altamente cualificados y comprometidos y de una organización eficiente y que la necesaria concienciación social es base de ese éxito.

Sin embargo, las mismas fuentes han apuntado que es "fundamental" seguir insistiendo en que impulsar los trasplantes, en este caso renales, es "seguir apostando por la vida, la equidad y la excelencia en la atención sanitaria".

En 2025, en España se realizaron 3.998 injertos renales, el órgano más trasplantado, pero aún hay miles de pacientes en lista de espera (a finales de 2024, esta cifra superaba las 4.300 personas a la espera de un riñón compatible), circunstancia que subraya la necesidad de seguir fomentando la donación de órganos y optimizando los procesos de coordinación hospitalaria en este ámbito asistencial.

Además, fuentes hospitalarias han apuntado que el trasplante renal salva vidas, pero también contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario, pues al reducir la dependencia de tratamientos complejos como la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, mejora la autonomía de los pacientes y disminuye costes a largo plazo.

Todo ello, han recordado, sin dejar pasar que este proceso "tan solidario como trascendente" para el receptor del trasplante comienza con la decisión de una familia que acepta la donación de órganos de su familiar en un momento tan complicado como es el fallecimiento de un ser querido.

"El hecho de tomar esa decisión, en el que, seguramente, sea uno de los peores días de su vida, convierte el gesto de donación como un acto de solidaridad admirable y totalmente altruista", han apuntado las mismas fuentes, que han señalado que los donantes y sus familiares son la "piedra angular" de todo el proceso de trasplante, ya que, sin ellos, esto no sería posible. "Sin donantes no hay órganos y sin órganos, no hay trasplantes", han concluido.