'Club de los 60' incluye 30 destinos en 2026 con Japón, valle del Loira y París y un crucero por el Rhin como novedades

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco (centro), junto al delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, en la presentación de la oferta de viajes del 'Club de los 60' para 2026. - JCYL

LEÓN, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha presentado este miércoles los 30 destinos de los viajes del 'Club de los 60' para viajar en primavera, otoño y Navidad de 2026, con Japón, un crucero fluvial por el Rhin y un viaje combinado para París y el valle del Loira como grandes novedades de una convocatoria cuyo plazo de solicitud ha comenzado hoy para las modalidades online y telefónica y este viernes podrá realizarse de manera presencial.

Los viajes del 'Club de los 60' de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es uno de los programas más demandados del departamento que dirige Isabel Blanco ya que, año tras año, ofrece decenas de destinos para que los socios (que ya son 364.132) puedan conocer rincones de la geografía española e internacional a precios asequibles salvaguardando los "máximos" estándares de calidad.

Además, este año llega con programa incluye un cambio que facilitará la gestión del viaje a todos los castellanos y leoneses que hayan obtenido una plaza: se han acreditado 212 agencias a través de las cuales podrán reservar y gestionar sus viajes, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha convocado un total de 28.454 plazas, 257 más que en la edición anterior, de las cuales 12.588 se reservan al turno de primavera y 15.866 para otoño y Navidad. De los 30 viajes ofertados, 17 corresponden a destinos internacionales.

Tras el "éxito" del pasado año, se repetirá el crucero por el Danubio y los 13 restantes son enclaves nacionales, entre los que destacan destinos como Mallorca o Tenerife. Además, se incluyen dos trayectos dentro de la modalidad 'viajes para todos' a Sevilla y Valencia, abiertos a personas con discapacidad o con necesidad de apoyos especiales.

Isabel Blanco ha asegurado que todos los destinos han sido "cuidadosamente evaluados" para que cumplan tanto con los objetivos del programa como con las expectativas de los socios, partiendo de los cuestionarios de valoración de los viajes, los cuales, en 2025, arrojaron unos resultados "muy positivos".

PLAZOS Y FORMA DE SOLICITUD

Toda la información sobre los viajes del 'Club de los 60', tanto el contenido como el procedimiento para optar a uno de ellos, se encuentra en el folleto digital, disponible desde este miércoles en la web de la Junta o en formato físico, que también lleva incluido el modelo de solicitud, disponible en las gerencias territoriales de Servicios Sociales excepto en Valladolid, donde podrá recogerse en la oficina central del Club, ubicada en la calle Padre Francisco Suárez.

El plazo para solicitar asiento en uno de los viajes comienza hoy en las modalidades online (a través de la web) y telefónica (en los números 983428206 y 983415194). Para poder inscribirse presencialmente en las gerencias territoriales o en la oficina central del 'Club de los 60' el plazo comenzará el día 9 de enero y el último día para presentar la solicitud será el 21 de enero.

El sorteo en cada provincia se realizará el 3 de febrero de 2026. Los listados tanto de los adjudicatarios como de las personas que entran en reserva de cara a los viajes de primavera se harán públicos el día 5 de febrero. En cuanto a los de otoño, se hará públicos el 10 de julio, mientras que para los de Navidad habrá que esperar al 10 de septiembre.

Aquellas personas que no obtengan destino pasarán a formar parte de las listas de reserva, por lo que, en el caso de que se produzcan renuncias, tienen opciones de lograr plaza en uno de los viajes.

LIBERTAD DE ELEGIR LA AGENCIA

La edición de 2026 trae consigo una novedad: los socios a quienes se les adjudique uno de estos viajes van a tener la libertad de elegir la agencia de viajes que deseen de entre las 212 acreditadas para tramitar y formalizar sus reservas y recibir la información y ayuda que precisen.

Desde el área que dirige Isabel Blanco se apuesta por una atención presencial y próxima a la persona mayor, que va a poder optar por la agencia que le dé más confianza para gestionar su viaje y recibir información. Así, esto supone una ventaja para cualquier socio a quien se le haya asignado destino, pero especialmente para aquellos que residan en el medio rural, puesto que una buena parte de esas agencias acreditadas para información y reserva de los viajes, identificadas con un distintivo físico, se ubican en este ámbito: 42 de ellas están emplazadas en municipios que no son capitales de provincia.

Una vez adjudicada la plaza y abonado el precio del viaje habrá que acudir a una de las 212 agencias acreditadas para formalizar la reserva y recoger la documentación.

INFORMACIÓN SOBRE LOS VIAJES

Toda la información sobre los viajes se puede obtener en los canales habituales: oficina del 'Club de los 60' en Valladolid y, en el resto de las provincias, en las gerencias territoriales de Servicios Sociales, así como el teléfono 012, el asistente virtual o internet.

Por su parte, las 212 agencias acreditadas, además de formalizar la reserva, podrán atender todas las solicitudes del beneficiario relacionadas con sus viajes como cambios de turno, acompañante, comunicar intolerancias o alergias, renuncias o solicitar la devolución del importe sufragado.

Una de las innovaciones del programa es el asistente virtual, basado en los sistemas de Inteligencia Artificial (IA), que ofrece información a los futuros viajeros o las personas que han entrado en la reserva. Esta atención se ofrece durante las 24 horas del día a través del teléfono 900841306. Este asistente puede atender 200 llamadas simultáneas, si bien el número es incluso ampliable.

AGENCIAS ACREDITADAS

En cuanto a las agencias acreditadas, Ávila cuenta con 10 (una en Arévalo); Burgos, con 36 (varias en Aranda de Duero y Miranda de Ebro); León tiene 35 agencias (también en Ponferrada, Astorga y La Bañeza); Palencia dispone de 17 (con presencia en Aguilar de Campoo y Saldaña); Salamanca cuenta con 24 (también en Peñaranda de Bracamonte, Béjar, Guijuelo y Ciudad Rodrigo); Segovia, con 12 (una de ellas en Cantalejo); Soria dispone de 7; Valladolid cuenta con 63 (también en Arroyo de la Encomienda, Medina del Campo, Cigales, Tudela de Duero, Medina de Rioseco, Laguna de Duero y La Cistérniga) y Zamora tiene 8 (una de ellas en Toro y dos en Benavente).

El pasado año se ofertaron 28.197 plazas y el total de personas solicitantes fue de 196.584, el 48 por ciento de las cuales se correspondió con solicitudes realizadas online.