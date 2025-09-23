Club Burgalés de Vehículos Históricos y Ayuntamiento se unen para recaudar fondos contra el cáncer

De izquierda a derecha: Eduardo González, de la AECC; el concejal Carlos Niño; y el representante del Club Burgalés de Vehículos Históricos, Chema del Río. - EUROPA PRESS

BURGOS 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos y el Club Burgalés de Vehículos Históricos se han unido para celebrar la V Salida de Coches Antiguos, de carácter solidario y en el que 26 turismos de época partirán, este sábado 27 de septiembre, desde el paseo Sierra de Atapuerca.

Según el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, se trata de una cita "con la solidaridad", ya que la recaudación que se obtenga de estos paseos va a ir destinada a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

El Club Burgalés de Vehículos Históricos organiza este evento desde hace cinco años. Además del paseo, en el que pueden participar todo aquel que quiera como pasajero a través de un donativo de 10 euros que irá destinado a la AECC, habrá una exposición.

El encuentro busca concienciar a la población de la importancia de la lucha contra el cáncer, ha señalado el presidente de la AECC en Burgos, Eduardo González, que ha instado a "apoyar" la investigación que la asociación realiza a través de su Fundación Científica.

El desfile se llevará a cabo por Sierra de Atapuerca, Puente de San Pablo, calle Santander, avenida del Cid, pasaje de radio Popular, plaza de España, avenida Reyes Católicos, avenida Cantabria, calle Vitoria, Puente Gasset y paseo Sierra de Atapuerca.

El portavoz del club, Chema del Río, ha señalado que antes de los paseos, que se realizarán a las 12.00, 13.00 y 14.00 horas, los vehículos van a quedar expuestos para los aficionados.

Así se podrá ver "un Ford de 110 años, otro con 101 años y otro con 99", ha destacado Del Río. También vehículos desde 1915, hasta 1989 --un Patrol del Ejército--. Además, se podrán ver Chevrolets, Porsche 911 o Ford Mustang y vehículoa que van a llamar "mucho la atención" por sus dimensiones como el 'Cadillac Devil o un Pontiac Bonnville', más allá de los Seat 124, 124 Sport o el 133.

La recaudación de este evento va en aumento cada año. Así en 2021 ascendió a 4.000 euros y los últimos años ha estado por encima de los 5.000.

González, por su parte, ha indicado que cualquier pequeño acto tiene "mucha importancia". "Entre paseo y paseo, Verónica, Alonso, licenciada en Química y Laura Maeso, biotecnólogo e investigadora enseñará a todo el mundo la beneficiosa acción antioxidante de los alimentos", han apuntado.