Club de Tiro El Jaral de Benavente (Zamora) celebra el domingo su Gran Premio con inscripción gratis para Damas y Junior

ZAMORA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Club de Tiro 'El Jaral', de la localidad zamorana de Benavente, celebrará este domingo, 21 de septiembre, el V Gran Premio Caja Rural, en el que la inscripción gratuita para las categorías de Damas y Junior.

Con esta medida, se pretende dar visibilidad y apoyo a modalidades que habitualmente cuentan con menor participación, pero que representan el futuro y la diversidad en este deporte, según han asegurado desde Caja Rural de Zamora.

"Para nuestro club, es fundamental contar con entidades que crean en lo que hacemos y nos ayuden a dar visibilidad a todas las categorías. Caja Rural Zamora es un ejemplo de compromiso con el deporte y con la sociedad de Benavente", han asegurado desde El Jaral, un club con una gran tradición que apuesta por promover el tiro entre jóvenes y mujeres.

El Gran Premio, que comenzará a partir de las 11 horas, consolida su prestigio "como una de las pruebas más destacadas del calendario", ya que ofrece competiciones de primer nivel y genera nuevas oportunidades para los tiradores que se inician o pertenecen a categorías menos representadas.