El Cluster FaCyL y Renault reúnen a 26 proveedores en Valladolid para impulsar la colaboración.

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cluster de Automoción y Movilidad de Castilla y León (FaCyL) ha celebrado este miércoles junto al centro I+D+i de Renault Group España el encuentro 'TechDay FaCyL-Renault Group', una iniciativa orientada a fortalecer la colaboración entre la compañía automovilística y el ecosistema autonómico de automoción y movilidad.

El objetivo principal de este evento, desarrollado en las instalaciones de Renault Group en Valladolid, ha sido facilitar el contacto directo entre las áreas estratégicas del fabricante y las empresas asociadas al cluster. La jornada ha permitido compartir los retos de la firma, favorecer el conocimiento mutuo y dar visibilidad a las capacidades tecnológicas e industriales de los proveedores participantes.

El encuentro ha reunido a 26 empresas socias de FaCyL, sumando a más de 80 representantes de las firmas del cluster y a más de 50 de Renault Group. En concreto, han participado ABB Robotics Ibérica, Antolin, ARSOFT, AVL Ibérica, CROPU Industries, CSV Sistemas, Europlastic Inyección, Eurostyle Systems España, Fundiciones Julcar, GMV, Grupo Inmapa, Grupo Teciman, Inertim Research, Innusual Tech Services, Keyland, Lingotes Especiales, Lobera, Luce Innovative Technologies, MainlyLabs, Mecanizados Aranda, Mecanizados Palencia, NewGenTechs, Novadep NDT Systems, SNOP Estampación, Streparava Ibérica y Tekhne.

Durante el desarrollo de la jornada se han celebrado 61 reuniones B2B entre las compañías participantes y departamentos del fabricante como Compras, Ingeniería, Calidad y Proyectos Industriales. Estas reuniones han permitido a las empresas mostrar sus productos, tecnologías y propuestas de valor ante responsables de áreas clave de la firma, contando además con un espacio demostrativo de innovaciones.

El TechDay se enmarca en la misión de FaCyL de impulsar la competitividad del sector mediante conexiones de alto valor para facilitar el acceso a nuevos espacios de colaboración y fomentar la transferencia tecnológica. De este modo, la entidad ha reforzado su papel como punto de encuentro en la comunidad autónoma para promover oportunidades de desarrollo tecnológico e industrial.