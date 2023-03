CNC CyL reconoce falta de personal técnico en la Construcción para cumplir el objetivo del PE de '0 emisiones'

VALLADOLID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Castellanoleonesa de la Construcción (CNC CyL) reconoce que para cumplir las exigencias planteadas por el Parlamento Europeo sobre edificaciones nuevas con "cero emisiones" en 2028 es necesario contar con personal técnico intermedio, perfiles profesionales "que faltan y son muy difíciles de cubrir" además de que no hay estudios que dejen claro que no haya un encarecimiento de las viviendas.

Así lo ha asegurado a Europa Press el secretrario de CNC CyL, Pedro García, quien ha asegurado que las empresas de la construcción ya están trabajando en cumplir los objetivos vinculados al desarrollo sostenible y así se ha referido, como ejemplo, a las viviendas 'passivhaus'.

No obstante, y aunque ha reconocido que existe una falta de personal técnico intermedio que conozca los nuevos materiales, las nuevas instalaciones y su aplicación con las nuevas tecnologías, el sector, en Castilla y León, está trabajando con la Fundación Laboral de la Construcción, impartiendo estudios de FP, pero se estima que en general, en esta actividad productiva faltan unos 20.000 puestos de trabajo.

Asimismo, Pedro García ha indicado que no hay estudios que determinen que la construcción de estas nuevas viviendas no tengan precios más elevados, por lo que, como ha apuntado, "con la situación económica actual, encarecer el producto no es nada positivo".

Por otro lado, el secretario de CNC CyL considera que es necesario que se elaboren estudios sobre la demanda energética de las edificaciones, el ahorro que puede suponer, así como incentivar la colaboración público-privada, modificar las normas urbanísticas y que hayan incentivos fiscales paras estas actuaciones a través del IRPF, el IVA o el impuesto de sociedades.

"Se trata de conjugar gastos con resultados y de incentivar todo esto que va a suponer un gasto importante en la producción de edificios", ha apuntado Pedro García, quien considera que la Ley del Suelo "también debe amoldarse a la nueva situación".