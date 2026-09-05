COAG pedirá a Europa "activar las cláusulas de salvaguarda con lasimportaciones del cereal"

SALAMANCA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de COAG, Andrés Góngora, ha avanzado que desde la organización agraria van a "impulsar en Bruselas una serie de reuniones" en el marco del Parlamento Europeo para "activar las cláusulas de salvaguarda con las importaciones del cereal".

Así lo ha señalado en Salamanca durante la visita realizada a la feria agropecuaria Salamaq 2026, donde ha reclamado medidas urgentes antes la situación "insostenible" para los cerealistas por el aumento de los costes de producción.

Góngora ha solicitado, además, que para que la mala situación se revierta es necesario que "el Gobierno español" les acompañe. "El ministro no puede estar mirando para otro lado ante una situación como ésta", ha advertido.

"Las medidas las queremos de forma muy concreta: activar las cláusulas de salvaguarda automática, que significa quitar esa exención de las tasas arancelarias que hay a la importación", ha subrayado.

El responsable a nivel nacional de COAG ha asegurado que la situación del cereal "no es una crisis coyuntural, sino una crisis total, de largo recorrido y con difícil solución", un contexto en el que ha precisado que en Castilla y León, donde se "han perdido más de 200.000 hectáreas, 224.000 hectáreas en los últimos años".

"Castilla y León es el granero de España", ya que se tiene la mitad de la producción nacional, pero "la situación se viene agravando sobre todo desde que la Unión Europea, con una demagogia importante hacia la sociedad, cede ante las presiones y plantea ante Ucrania una serie de concesiones que vienen a dañar absolutamente al sector del cereal en España", ha censurado.

En este sentido, Góngora ha aportado otros datos que reflejan el problema, como que "aproximadamente en 2024 han entrado cinco millones de toneladas tanto de maíz como otras cinco millones de toneladas de trigo".

Para el responsable de COAG, está claro que en esta situación de importaciones, "España es el primer país importador de cereales de Ucrania y eso está afectando directamente a un sector que ya lo estaba pasando mal".

La situación del vacuno, con las importaciones procedentes de los países de Mercosur, ha sido otro de los asuntos abordados por COAG, cuyo secretario general ha celebrado la noticia de que las importaciones de vacuno de Brasil, así como de otras carnes y de miel "quedan suspendidas".

"Desde luego lo celebramos", ha manifestado, si bien ha urgido a extender esta medida a todos los países de esta zona, especialmente Argentina.