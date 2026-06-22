COAG Salamanca respalda la petición de zona catastrófica para Tordillos y Peñaranda por la última granizada

SALAMANCA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

COAG Salamanca traslada su apoyo a los ayuntamientos de Tordillos y Peñarandilla, que han solicitado la declaración de zona gravemente afectada por una sucesión de fuertes tormentas acompañadas de granizo registradas en la tarde del pasado 18 de junio. Los daños no se limitan a estos dos municipios, sino que también han afectado a Coca de Alba, Garcihernández y otras localidades aledañas, donde numerosos agricultores han visto seriamente dañadas sus explotaciones.

El episodio meteorológico descargó alrededor de 65 litros por metro cuadrado en apenas una hora, una intensidad extraordinaria que provocó gravísimos daños tanto en las infraestructuras municipales como en numerosas explotaciones agrarias de la comarca. Los caminos rurales han sufrido arrastres y desperfectos de consideración, mientras que los cultivos, especialmente los de regadío, presentan daños que, en muchos casos, comprometen seriamente la producción de esta campaña.

Desde COAG Salamanca, a través de un comunicado recogido por Europa Press, se valora la rápida actuación de los ayuntamientos afectados y respalda plenamente la petición realizada ante las administraciones competentes para que se activen las medidas de apoyo necesarias y se habiliten ayudas extraordinarias que permitan reparar los daños y paliar las pérdidas sufridas por agricultores y ganaderos.

Asimismo, la organización agraria exige que Agroseguro esté a la altura de las circunstancias y lleve a cabo unas peritaciones rigurosas, objetivas y acordes con la realidad del desastre sufrido. "En apenas una hora se ha perdido el trabajo y la inversión de todo un año. No es momento de escatimar ni de rebajar daños en las tasaciones; los agricultores necesitan respuestas y unas valoraciones que reflejen fielmente la magnitud de las pérdidas", señalan desde COAG Salamanca.

También se hace un llamamiento a Agroseguro y a las administraciones para que trabajen en un sistema de seguros agrarios con precios más justos y asequibles, ya que el constante incremento del coste de las pólizas está provocando que cada vez más agricultores y ganaderos tengan dificultades para asegurar sus explotaciones. "No tiene sentido exigir al sector que se proteja frente a fenómenos climáticos cada vez más extremos si las condiciones económicas hacen que muchos profesionales no puedan asumir el coste de los seguros", advierten desde COAG Salamanca.

La organización recuerda que los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes y ponen de manifiesto la necesidad de contar con un sistema de seguros agrarios sólido y eficaz, capaz de responder con agilidad cuando el campo se enfrenta a situaciones como la vivida en estos municipios salmantinos.