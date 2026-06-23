El COAL y la Diputación de León abren nuevas vías de colaboración para simplificar trámites y unificar criterios

Archivo - Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Arquitectos de León (COAL) y la Diputación Provincial avanzan en nuevas vías de colaboración para simplificar trámites y unificar criterios técnicos con el propósito de mejorar la eficiencia en la gestión administrativas y fortalecer la relación institucional.

Las entidades mantuvieron el pasado día 13 de mayo una reunión a la que asistieron la decana del COAL, Eva Testa San Juan, y la presidenta de la delegación de León, María José González Lobato, acompañadas por el arquitecto Andrés Rodríguez Sabadell, del Estudio Rodríguez Valbuena, equipo redactor de las Normas Urbanísticas Territoriales (NUT) de la provincia de León. Por parte de la Institución provincial estuvieron presentes el presidente, Gerardo Álvarez Courel; el diputado de las áreas de Cooperación y de Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), Valentín Martínez Redondo y el arquitecto del servicio de Cooperación, José María Alvarado Martín.

El encuentro tuvo como eje central el fomento de una comunicación más fluida entre ambas instituciones con el fin de establecer un intercambio de criterios técnicos más operativo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el COAL.

El COAL trasladó la preocupación del colectivo técnico ante la detección de criterios "dispares" en la aplicación de las Normas Urbanísticas Territoriales, normativa con casi ya dos años de vigencia, y subrayó la importancia de contar con el equipo redactor para consensuar interpretaciones más definidas basadas en el espíritu original del texto y evitar inseguridades jurídicas que permitan avanzar en el desarrollo de la provincia sin coartar el crecimiento de la ciudadanía.

Asimismo, se abordó la complejidad en la tramitación de las convocatorias de los Planes Provinciales de Cooperación Municipal y del Plan de Juntas Vecinales. El COAL recordó la necesidad de retomar la propuesta presentada por la Agrupación de Arquitectos Urbanistas del COAL-Aucoal sobre buenas prácticas, un documento orientado a simplificar el acceso a las subvenciones y armonizar la documentación técnica requerida por la Administración con la realidad de los tipos de proyectos habitualmente presentados.

Por su parte, la Diputación de León manifestó su interés en reducir las demoras derivadas de requerimientos técnicos y coincidió en la necesidad de mejorar estos procesos hacia una tramitación más ágil.

MESAS DE TRABAJO PERIÓDICAS

En este sentido, ambas entidades acordaron la constitución de dos mesas de trabajo periódicas, con carácter fundamentalmente técnico: una con el Servicio de Asistencia a Municipios-SAM para unificar los criterios de aplicación de las Normas Urbanísticas Territoriales de León y otra con el servicio de Cooperación, enfocada a consensuar la documentación requerida en las convocatorias de los Planes Provinciales y del Plan de Juntas Vecinales, áreas que involucran en gran medida a los profesionales del colectivo colegial.

Al respecto, el COAL ha reiterado su "plena disponibilidad" para iniciar "cuanto antes" las labores de estas mesas. Si bien la primera reunión de la mesa de Cooperación estaba inicialmente prevista para el 4 de junio, tras su aplazamiento se espera su celebración "a la mayor brevedad posible" para iniciar el calendario establecido y materializar los compromisos alcanzados en beneficio del interés general y la "óptima" tramitación de las ayudas.

Además, ha reafirmado su voluntad de colaboración "leal" con la Diputación Provincial, convencido de que este trabajo conjunto es la vía "indispensable" para optimizar los recursos públicos y facilitar el desempeño profesional de los técnicos que contribuyen al desarrollo de los municipios.