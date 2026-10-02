Cocaína por 570 euros, 4.000 euros, una escopeta y munición, entre lo intervenido en Huerta del Rey en la 'Vergel'

Material intervenido durante la operación 'Vergel' en el barrio de Huerta del Rey. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La operación antidroga 'Vergel' desplegada en el barrio de Huerta del Rey, en Valladolid, saldada con la detención de dos presuntos traficantes, ha permitido también desarticular dos puntos de venta de cocaína en dicha zona y la incautación de sustancias por valor de 570 euros que se habrían traducido en el mercado ilícito en la distribución de un total de veinticuatro dosis.

Los investigadores de la Policía Nacional estaban tras la pista de ambos individuos, al haber detectado que los dos varones se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes en la modalidad de 'menudeo', en ocasiones desde sus propios domicilios. Los agentes realizaron una labor de vigilancia sobre los sospechosos, muy dificultosa por las medidas de seguridad que adoptaban para eludir la acción policial.

En los seguimientos practicados los policías constataron varios 'pases' de droga a terceros, en concreto cocaína, tal y como adelantó este jueves Europa Press. El principal sospechoso, A.M, alias 'Colorao', había sido detenido en varias ocasiones por hechos similares y ya fue condenado en 2018 por la Audiencia Nacional a una pena de cinco años, igual que su esposa, por pertenencia a grupo criminal y falsificación de moneda.

Los policías solicitaron a la autoridad judicial una orden de entrada y registro sobre los domicilios de los dos investigados ubicados en el barrio Huerta del Rey en Valladolid, a escasos 50 metros uno del otro. En la mañana de este miércoles, los agentes de Policía Nacional efectuaron las entradas y registros en los dos domicilios acompañados por secretarios judiciales, cuando ambos varones se encontraban en sus respectivas casas, según amplían este viernes fuentes policiales.

UNA ESCOPETA Y ABUNDANTE MUNICIÓN

En la primera vivienda registrada, la de 'Colorao', los policías localizaron una escopeta de calibre 12, 17 cartuchos de postas de escopeta, 30 cartuchos de calibre 38 y 4.240 euros en efectivo en distintos billetes. Por los efectos intervenidos y la investigación practicada los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y otro de tenencia ilícita de armas y explosivos.

En la segunda vivienda los policías localizaron una defensa extensible que tiene consideración de arma prohibida, 5 gramos de cocaína y numerosos útiles empleados para la elaboración y venta de las sustancias estupefacientes al menudeo. El varón residente del domicilio estaba en su interior y fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Con la droga intervenida en los registros se hubieran podido elaborar 24 dosis para su venta directa al menudeo, alcanzando un valor total en el mercado ilícito de 570 euros.

Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales de la Comisaría Provincial de Valladolid, donde han permanecido bajo custodia mientras se finalizaban las diligencias. Finalmente, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su libertad con cargos.