Las cocheras de autobuses de Burgos encaran la recta final para recuperar la normalidad

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BURGOS, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Servicio de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, ha asegurado este martes que el Consistorio prevé recuperar una "cierta normalidad" en las cocheras de la carretera Poza hacia principios de año.

Así lo ha trasladado este martes el Consistorio durante la dación de cuentas del consejo de administración del Servicio de Movilidad, donde se ha detallado el estado de los principales proyectos en marcha tras el incendio registrado en las instalaciones el pasado mes de abril.

Los trabajos de reconstrucción de la zona de talleres y oficinas, adjudicados por algo más de 2,5 millones, avanzan según los plazos previstos, con un periodo de ejecución inicial de siete meses.

En paralelo, en la parcela adyacente cedida por Aguas, las labores de retirada de materiales y acondicionamiento encararán próximamente el pavimentado y aglomerado.

Uno de los asuntos abordados en la sesión ha sido el control de calidad ambiental en la zona de las obras y el concejal ha indicado que las sucesivas mediciones realizadas tras la retirada del fibrocemento y la rehabilitación de los talleres han arrojado resultados "óptimos" ya que se situán "incluso en cero" en los análisis más recientes.

Estos datos, que confirman la total seguridad del espacio, han sido trasladados de forma periódica tanto a los controles técnicos como al Comité de Empresa.

CARGA DE GAS.

Para garantizar el correcto funcionamiento de la flota -reforzada recientemente con las unidades cedidas por la EMT de Madrid-, el servicio acometerá la instalación de un nuevo compresor de GNC, una actuación adjudicada por 1,56 millones de euros, y transformará el sistema actual de carga lenta a rápida, "lo que evitará cuellos de botella en los tiempos de repostaje de los autobuses".

En cuanto a la cesión temporal de estos vehículos madrileños, cuyo convenio expira en noviembre, el Ayuntamiento ya ha iniciado contactos con la EMT para solicitar una prórroga de ocho o nueve meses en las mismas condiciones gratuitas actuales, además de que se contempla una opción de compra sobre las unidades que se decida incorporar definitivamente a la flota municipal.

AUMENTO DE USUARIOS EN TODAS LAS TARJETAS.

El balance del servicio de transportes también refleja un incremento generalizado en el uso de las diferentes modalidades de tarjetas a fecha de septiembre. Destacan subidas como la del bono social, que crece un 30,95 por ciento, los carnés para jóvenes de hasta 20 años (29,47 por ciento) y las tarjetas infantiles (12,46 por ciento), consolidando la confianza de los burgaleses en el transporte público.

Por otro lado, el consejo ha dado luz verde a las bases de la convocatoria de Bonotaxis para esta anualidad, dotada con 36.250 euros, y ha recordado que el próximo 7 de octubre se celebrará el segundo examen del año para la obtención de nuevas licencias de taxi ante la demanda del sector.