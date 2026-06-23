El cochinillo, protagonista del 'ninot' de la hoguera de San Juan en Segovia

Figura que se quemará en la hoguera de San Juan en Segovia. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un cochinillo con el tradicional pañuelo de fiestas ha sido elegido como 'ninot' protagonista de la hoguera de la noche de San Juan en Segovia.

El Ayuntamiento ha vuelto a encargar al taller valenciano de Víctor Navarro la elaboración del 'ninot' que se quemará en la celebración de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro, una pieza que se puede contemplar en la Plaza Mayor hasta la medianoche, instante en el que se quema como parte del ritual de la hoguera de San Juan.

La figura del cochinillo está acompañada de sendos personajes locales, una segoviana y un segoviano vestidos con los trajes tradicionales de la región. El conjunto ha sido diseñado a partir de una propuesta surgida desde la Alcaldía de la ciudad.

El alcalde José Mazarías ha señalado que el objetivo de este año ha sido "reflejar el sentimiento de pertenencia a la ciudad a través de figuras de marcado carácter tradicional, poniendo el acento en uno de los símbolos más reconocibles de Segovia".

La figura incorpora el sello de la recientemente presentada Indicación Geográfica Protegida (IGP) Cochinillo Segoviano, un distintivo de calidad que ha llegado tras el intenso trabajo desarrollado durante años por la Asociación para la Promoción del Cochinillo de Segovia (Procose).

SEÑA DE IDENTIDAD

Este guiño ha buscado destacar una de las señas de identidad gastronómica más importantes de la ciudad, vinculando la tradición festiva con el reconocimiento institucional logrado por el sector. Con este homenaje, el Ayuntamiento ha querido reconocer tanto el valor gastronómico, cultural y económico del cochinillo segoviano como el esfuerzo colectivo realizado por todo el sector para lograr la protección y diferenciación que supone la IGP.

Este tipo de distintivos europeos certifican que un producto procede de una zona geográfica determinada y que su elaboración sigue un proceso vinculado a esa procedencia, lo que añade valor comercial y garantías de calidad a los productores locales.

El alcalde ha recordado, asimismo, la colaboración que mantiene el Ayuntamiento con Procose a través de la cesión de un inmueble situado en la calle Marqués del Arco, destinado a la futura sede del Museo del Cochinillo, un proyecto para divulgar la historia, la tradición y la relevancia de este producto emblemático para la economía y la cultura segovianas.

En el ninot, cuya elaboración ha costado 2.600 euros, se ha concentrado buena parte del simbolismo de una noche que, en Segovia, combina la tradición pirotécnica con la reivindicación de la identidad local. A las doce de la noche se encenderá la tradicional hoguera de San Juan, en la plaza Mayor, momento en el que la singular figura del 'ninot' desaparecerá consumida por las llamas.

Tras la hoguera, seguirá la fiesta en el mismo entorno, con la actuación de la orquesta 'La Huella', un clásico en estas fechas segovianas. La quema de 'ninots' durante la noche de San Juan constituye una tradición arraigada en distintos puntos de España, vinculada al solsticio de verano y a rituales de purificación mediante el fuego. En el caso segoviano, la figura de esta edición trasciende lo meramente festivo para convertirse en una herramienta de promoción turística y gastronómica de la ciudad, ha apuntado el Ayuntamiento.