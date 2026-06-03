El cochinillo de Segovia estrena su etiqueta IGP en un acto institucional en el Alcázar

La consejera González Corral y el hostelero José María Ruiz (centro) sujetan una muestra de vitola ante varios cochinillos asados, junto a Autoridades asistentes al acto. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector del cochinillo segoviano estrena la comercialización con IGP y ha celebrado un acto institucional en el Alcázar como inicio de la venta de producto con la vitola que lo acredita como 'Indicación Geográfica protegida (IPG) Cochinillo de Segovia'.

El sello otorga al producto protección en todos los países de la Unión Europea y culmina un proceso de casi veinte años de trabajo para lograr la distinción. Así lo ha explicado el portavoz del sector y uno de los principales artífices de este reconocimiento, el hostelero José María Ruiz, quien ha subrayado que los primeros cochinillos con etiqueta IGP han salido al mercado el mismo día de estreno de la vitola.

El reglamento de la IGP entró en vigor el pasado mes de septiembre, y desde esta semana los canales de distribución ya operan con el nuevo etiquetado.

Según ha precisado el responsable sectorial, la etiqueta IGP se aplicará al producto hasta la canal, es decir, al animal en crudo, mientras que la marca de garantía preexistente seguirá vigente y cubrirá todo el ciclo, desde el nacimiento del animal hasta su llegada a la mesa. Ambas figuras son complementarias y continuarán funcionando de forma simultánea.

LA OBTENCIÓN DE LA IGP REFUERZA LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO

José María Ruiz ha destacado que la distinción europea dota al cochinillo de Segovia de protección reconocida en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, lo que amplía sus garantías de origen más allá del mercado nacional. Ha citado como ejemplo el alcance ya existente de la marca, señalando que visitantes procedentes de México han trasladado que el cochinillo segoviano goza de amplio reconocimiento en ese país.

Sobre el impacto en los precios finales para el consumidor, el portavoz ha sido explícito al descartar cualquier incremento derivado de la nueva figura de protección. Las cuotas que abonan ganaderos, entradores, mataderos y restaurantes permanecen en los mismos niveles que antes de la entrada en vigor de la IGP.

Ha añadido que esta distinción no encarece el producto sino que, al contrario, abre la puerta a subvenciones previstas para todas las IGP de productos agroalimentarios en España.

En paralelo a la comercialización, el sector trabaja en la creación de un espacio expositivo permanente en el centro de Segovia, donde el cochinillo tenga, en palabras del propio responsable, "su casa". El proyecto contempla un lugar en el que turistas y visitantes puedan conocer el origen y la historia del producto.

José María Ruiz ha indicado que la ubicación ya está determinada y ha expresado su deseo de que el espacio quede configurado a lo largo del presente año, aunque ha reconocido que "las cosas de palacio van despacio".

En el ámbito organizativo, el sector ha abandonado la mesa de la lonja agropecuaria de Segovia, donde cotizaban conjuntamente distintas especies porcinas. José María Ruiz ha señalado que esta salida no tiene carácter transitorio, sino que responde a una decisión estructural: el cochinillo, ha argumentado, es un producto diferenciado del cerdo convencional y no debe cotizar en el mismo marco. Ha indicado que tanto el sector del cochinillo como el de los cerdos de mayor tamaño valoran positivamente la separación, al operar cada uno en su propia lonja.

Respecto a la base productiva, el portavoz ha reconocido que el número de ganaderos pequeños se ha reducido, mientras que los de mayor dimensión han crecido. Aun así, ha asegurado que la producción sigue en aumento y que la oferta se ha logrado equilibrar con la demanda. Quien desee incorporarse a la marca deberá hacerlo simultáneamente en la marca de garantía y en la IGP, un requisito que, según ha indicado, ya estaba previsto desde el diseño del sistema.

José María Ruiz ha concluido celebrando que el cochinillo de Segovia ocupe, a su juicio, un lugar destacado en el atractivo turístico y gastronómico de la ciudad, junto a monumentos como el Acueducto o el Alcázar.

Al acto formal celebrado en el Alcázar ha asistido la consejera de Agricultura y Ganadería en funciones, María González Corral; el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez; el consejero de Movilidad en funciones, José Luis Sanz Merino; el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente; el viceconsejero de Turismo, Ángel González Piera, el alcalde de Segovia, José Mazarías, y una nutrida representación de ganaderos productores de cochinillos, comercializadores del producto y restauradores de conocidos restaurante de la provincia donde el cochinillo es uno de los platos principales.