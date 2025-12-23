La cocina de la Asociación Leonesa de Caridad ofrecerá menús especiales los días festivos de esta Navidad

La Asociación Leonesa de Caridad (asleca) ofrecerá menús especiales los días festivos de esta Navidad en su Comedor Social de Puerta Obispo (León). - ASLECA

LEÓN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Leonesa de Caridad (Asleca), a través del Comedor Social, ofrecerá menús especiales los días festivos de esta Navidad, concretamente en los servicios de cena de Nochebuena y Nochevieja y en los de comida de Navidad, Año Nuevo y Reyes.

Al igual que en años anteriores, Asleca quiere compartir con los usuarios del Comedor Social un menú especial y festivo para celebrar con ellos la Navidad y acompañarles en estas fiestas familiares, acompañar a las personas sin recursos y en situación de soledad. El Comedor Social estará atendido, como es habitual, por personas voluntarias y por las Hermanas de la Caridad.

El Comedor Social de Asleca mantiene durante las fiestas navideñas su horario habitual. A las 9.00 horas comenzará el servicio de desayunos, a las 12.30 horas empezará el de comidas y a las 20.00 horas, el de cenas.

Para la cena de Nochebuena el menú previsto incluye langostinos y canapés; sopa de cocido con fideos de primer plato; merluza a la romana con guarnición de verduras y patata horneada de segundo plato, mientras que el postre estará compuesto por naranja y dulces de Navidad, todo ello con sidra, refrescos y café.

En cuanto a la comida de Navidad, constará de salpicón de marisco; sopa de marisco de primer plato; cordero lechal al horno con guarnición de setas y patatas de segundo plato y de postre, plátano o yogur y dulces de Navidad, además de sidra, refrescos y café.

NOCHEVIEJA

Respecto a la cena de Nochevieja, habrá canapés y brocheta de jamón y queso de entrantes; un primer plato de sopa de marisco; un segundo plato de bacalao rebozado con pisto y de postre, uvas y dulces de Navidad, además de sidra, refrescos y café.

Por su parte, la comida de Año Nuevo estará compuesta por almejas a la marinera de entrante; sopa de cocido de primer plato; pollo al horno con patatas de segundo plato y frutas variadas y dulces de Navidad de postre con sidra, refrescos y café.

Finalmente, la comida del Día de Reyes contará con embutido y queso; menestra de primer plato; costilla al horno con patatas de segundo plato; frutas variadas y dulces de Navidad, además de sidra, refrescos y café.

ASLECA, DESDE 1906

La Asociación Leonesa de Caridad es una institución de carácter benéfico creada en el año 1906 con el objetivo de socorrer a las personas en situación de necesidad y cubrir sus necesidades básicas de alimentación e higiene. Tiene su sede en la Casona de Puerta Obispos y, regida por la Comunidad de las Hijas de la Caridad, cuenta con la colaboración inestimable de cerca de cien personas voluntarias.

Asleca se creó en noviembre de 1906 a iniciativa de un grupo de prohombres de la ciudad de León para "el mejoramiento" de las condiciones en que vivía en aquel momento la "clase pobre" del término municipal de León, "elevando su nivel moral por cuantos medios estén a su alcance y socorriéndoles en la forma y condiciones que estimen oportunas".

EL 'COMEDOR DE LA CARIDAD'

En 1907 abrió sus puertas el 'Comedor de Caridad' en la Casa de los Cabero, en la plaza de Puerta Obispo, actual sede de la entidad, a cargo de la compañía de la Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

Asleca nació hace 119 años para atender a las personas transeúntes de la ciudad de León y su alfoz y hoy extiende su caridad a los cuatro puntos cardinales. Cabe recordar que en el último año el número de usuarios del Comedor Social ha aumentado casi un 30 por ciento y que solo el servicio de comida registra una media de 120 comensales diarios.

Donativos y subvenciones son el sustento económico de Asleca. Desde sus inicios como Comedor de Caridad, las aportaciones económicas y de alimentos de donantes particulares, socios de la Asociación Leonesa de Caridad, empresas, entidades bancarias, supermercados, parroquias, cofradías, colegios, instituciones, Banco de Alimentos, así como las ayudas de Ayuntamiento, Diputación y Junta de Castilla y León contribuyen a mantener los servicios que presta.

Durante el presente año el Ayuntamiento de León renovó el convenio con la Asociación Leonesa de Caridad, dotado con 25.000 euros para financiar los gastos del Comedor. Asimismo, también tiene convenio con Cáritas para su mantenimiento.