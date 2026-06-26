Coello-Tapia, Chingoto-Galán y Guerrero-Leal se suman a Lebrón y Augsburguer en las semis del Oysho Padel Valladolid

VALLADOLID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las parejas formadas por el vallisoletano Arturo Coello y el argentino Agustín Tapia, números uno del mundo, Javi Leal y Fran Guerrero y Alejandro Galán y Federico Chingoto se han clasificado para las semifinales del Oysho Premier Pádel del Valladolid que se jugarán este sábado en la pista central de la Plaza Mayor.

Estas tres parejas se suman a la formada por el gaditano Juan Lebrón y el argentino Leo Augsburguer, quienes han pasado directamente a las semifinales después de que una lesión obligase a retirar a la dupla formada por Lucas Campagnolo y Momo González.

La pista central de la Plaza Mayor de Valladolid ha sido testigo en la tarde del viernes de los tres partidos en los que se han decidido las parejas que han pasado a semifinales.

El primer partido ha enfrentado a Arturo Coello, que juega en casa, y a Agustín Tapia, contra Jairo Bautista e Iñigo Jofre, que han sido derrotados en una hora de enfrentamiento que se ha saldado con un marcador de 6-1 y 6-4.

El segundo partido de la tarde, en una pista totalmente abarrotada, ha enfrentado a la dupla formadas por Javi Leal y Fran Guerrero, que se ha impuesto a Mike Yanguas y Franco Stupaczuk por 7-6 y 6-4, mientras que Ale Galán y Fede Chingoto han derrotado a Paquito Navarro y Martín Di Nenno por 6-1 y 6-4.

Las semifinales comenzarán a las 9 horas del sábado y el primer partido enfrentará a las número uno del mundo, Delfi Brea y Genma Tria, tras lo que será el turno después de Paula Josemaría y Bea González, que se medirán con Nuria Rodríguez y la italiana Giulia Dal Pozzo.