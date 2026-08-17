El colectivo 'Nuestra tierra vuelve a arder' se moviliza el viernes en CyL por "un cambio radical en gestión forestal"

Cartel de las movilizaciones. - NUESTRA TIERRA VUELVE A ARDER

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma colectiva que agrupa a más de medio centenar de asociaciones y organizaciones 'Nuestra tierra vuelve a arder' se movilizará este viernes, 21 de agosto, en siete provincias de Castilla y León para exigir un "cambio radical en la gestión forestal".

Las protestas tendrán lugar a las 20.00 horas simultáneamente en diversas capitales como León, Burgos, Valladolid, Salamanca, Segovia, Zamora --aquí será a las 12.00 horas-- y en Sotillo de la Adrada en el Valle del Tietar "gravemente afectado por los incendios de este año", señalan a través de un comunicado.

A través de un manifiesto, señalan a la Junta a la que acusan de una "ineptitud y sumisión a empresas y beneficios económicos". Asimismo, critican la "falta de acción" del Gobierno central y la penetración de "discursos negacionistas" en las áreas que gestionan las competencias de medio ambiente en la Comunidad.

Desde la plataforma convocante rechazan "soluciones simplistas y las explicaciones oficiales" y aseguran que los grandes incendios "no son fruto de la mala suerte, sino del abandono institucional y la precarización de los servicios públicos tras años de recortes".

Entre sus reivindicaciones, reclaman una planificación "a largo plazo" en materia de vigilancia, ordenación, prevención y gestión del territorio que esté basada "en la evidencia científica y adaptada a cada ecosistema, garantizando una inversión continuada que abarque todo el año y no solo los meses de verano".

También piden "plantillas públicas, estables y profesionales", el impulso del empleo "público y cooperativo" en el medio rural que garantice "el derecho a vivir y trabajar en los pueblos con servicios públicos de calidad".

Por último, demandan que se asuma la "emergencia climática" a través de "políticas activas de mitigación y adaptación", que sitúen la conservación y restauración de la biodiversidad "como pilar fundamental para hacer los ecosistemas más resilientes ante los incendios".