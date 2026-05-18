El Colegio Claret de Segovia, ganador de de los IX Premios Valores Democráticos, dedicados al pluralismo

Robles y Vázquez entregan los premios a los ganadores del Concurso. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El colegio Claret de Segovia ha obtenido el primer y el tercer premio de la IX edición de los Premios Valores Democráticos, un certamen escolar impulsado por la Fundación Valores Democráticos Valsaín, en el que los participantes han de crear un video, que en esta novena convocatoria se ha dedicado al concepto del 'pluralismo'.

En el concurso han participado más de 400 alumnos de 31 centros educativos de ocho provincias de Castilla y León, con el segundo premio ganado por el colegio Juan de Colonia, de Burgos. Al certamen se han presentado 104 vídeos procedentes de centros públicos, privados y concertados.

El presidente de la Fundación, Álvaro Gil Robles, ha subrayado en su intervención que el certamen nació "de la convicción de que los valores democráticos no son un lujo sino una necesidad", y ha advertido de que "en el contexto internacional actual esos valores se encuentran amenazados por el discurso de la fuerza y la negación del derecho".

Gil Robles ha señalado que los jóvenes son "el termómetro de la sociedad" y ha agradecido el apoyo de las Cortes de Castilla y León, y de varios eurodiputados de la región, con cuya colaboración se logra que los ganadores del certamen puedan viajar a Bruselas.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha defendido en su intervención el pluralismo "como fundamento de la convivencia democrática", y ha recordado que la democracia "no consiste en que todos digan lo mismo sino en que todas las personas puedan expresarse con libertad, respeto y dignidad".

Vázquez ha comprometido el apoyo de la institución parlamentaria para la décima edición del certamen y ha recordado que uno de los premios para los alumnos es la visita al Parlamento Regional, en Valladolid.

El representante de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja Crespo, ha recordado que este acto se celebra apenas días después del Día de Europa y del 40 aniversario de la adhesión de España a las instituciones comunitarias, y ha destacado que "los valores fundacionales de la Unión -democracia, libertad, igualdad, estado de derecho, solidaridad, pluralismo y no discriminación- son los mismos que vertebran el concurso".

El certamen ha reconocido también con un diploma especial a los centros de educación especial participantes: el Colegio de Las Victorias y el Colegio de La Paz, ambos de Madrid, representados respectivamente por su jefa de estudios y por varios alumnos y docentes que han subido al escenario del Teatro Juan Bravo y cuyos videos también se han proyectado,junto a los de los centros ganadores.

Los tres videos premiados son 'El casting' (Claret, Segovia), 'Barbacoa' (Juan de Colonia, Burgos), y 'Muchas caras de una misma moneda' (Claret, Segovia). Los ganadores con 'El casting' viajarán a Bruselas para concoer el Parlamento y otros destinos de la ciudad; los burgaleses harán lo propio con instituciones en Madrid y los terceros, también segovianos, conocerán las dependencias del parlamento regional de Castilla y León.