El Colegio de Forestales advierte del riesgo de incendios forestales durante el eclipse solar del 12 de agosto. - COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES

VALLADOLID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural (COITF) ha hecho un llamamiento a la prudencia y ha advertido de la necesidad de incorporar de forma expresa el riesgo de incendio forestal en la planificación del eclipse total de Sol previsto para el próximo 12 de agosto de 2026.

La institución ha recordado que el acontecimiento tendrá lugar en pleno verano, en una de las semanas del año con mayor frecuencia de fuegos, altas temperaturas y vegetación seca, por lo que un incendio forestal en esas jornadas debe considerarse una posibilidad real.

La entidad, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha advertido de que la coincidencia entre este evento de gran afluencia y la situación de alto riesgo puede generar escenarios especialmente complejos que complicarían gravemente la emergencia.

En caso de producirse un fuego, la elevada concentración de personas, el incremento del tráfico, la ocupación de aparcamientos y pistas, la presencia de visitantes no familiarizados con el territorio y las posibles dificultades de acceso y evacuación podrían condicionar de forma muy importante la actuación de los servicios de extinción. Por ello, ha subrayado que la planificación debe prever rutas de evacuación, control de estacionamientos y coordinación entre administraciones.

El Colegio ha señalado que el eclipse atraerá previsiblemente a miles de personas hacia espacios naturales, zonas rurales y áreas forestales de buena visibilidad que resultan especialmente sensibles durante la época estival.

En este sentido, ha explicado que la acumulación de visitantes puede incrementar riesgos asociados a desplazamientos, estacionamientos inadecuados, colapso de accesos, abandono de residuos o comportamientos negligentes que originen igniciones. Ante esta situación, el COITF ha considerado imprescindible reforzar los mensajes de prevención y autoprotección, así como priorizar los puntos de observación recomendados por las administraciones públicas.

Para lograr una observación segura y responsable, la organización ha recomendado planificar los desplazamientos con antelación, consultar la información oficial y actuar con máxima prudencia en el medio natural. Entre los consejos principales, ha recordado la obligación de utilizar exclusivamente gafas de eclipse certificadas bajo la norma ISO 12312-2:2015, seguir las indicaciones de Protección Civil, evitar acceder con vehículos a zonas forestales no autorizadas, no estacionar sobre vegetación seca ni bloquear caminos, no encender fuego bajo ninguna circunstancia, recoger los residuos y llevar agua suficiente.

Finalmente, el COITF ha destacado que muchos de los lugares elegidos se sitúan en entornos forestales de alto valor ambiental y paisajístico, por lo que ha exigido responsabilidad para que el disfrute del fenómeno astronómico sea compatible con la conservación de los montes.

Aunque ha valorado los trabajos de planificación y coordinación ya puestos en marcha por las administraciones públicas, ha insistido en la necesidad de reforzar específicamente la prevención de fuegos. La institución ha concluido que la prevención debe comenzar antes del eclipse, puesto que en pleno agosto cualquier incidente puede convertirse rápidamente en una emergencia compleja.