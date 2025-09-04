Logopedas de CyL celebra la aprobación de la PNL para incorporar logopedas en Atención Primaria

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Logopedas de Castilla y León ha hecho pública su satisfacción tras la aprobación en las Cortes de la Proposición No de Ley relativa a la inclusión de la figura del logopeda en los equipos de Atención Primaria del sistema sanitario autonómico.

El agradecimiento lo ha trasladado a la parlamentaria de VOX Rebeca Arroyo, por la presentación de la iniciativa, así como en al PSOE, UPyD y resto de grupos parlamentarios que han votado a favor, cuyo apoyo ha hecho posible que hoy, advierte la organización colegial, se dé un paso decisivo hacia la mejora de la atención sanitaria, la equidad territorial y la garantía de derechos fundamentales de la ciudadanía.

La logopedia es una profesión sanitaria "imprescindible" para el bienestar y la salud de los castellanos y leoneses, tanto en la infancia como en la edad adulta. Hasta ahora, el número de logopedas en el sistema público ha sido muy reducido y poco representativo, generando que muchos colectivos de personas, con o sin discapacidad, que presentan dificultades de comunicación, lenguaje o deglución, queden desatendidos.

La incorporación de logopedas en Atención Primaria se plantea de manera planificada, priorizando inicialmente el núcleo infantil, para garantizar que los niños y niñas puedan recibir atención profesional de forma temprana, efectiva y equitativa. Posteriormente, se ampliará la cobertura a otros grupos poblacionales según las necesidades detectadas.

A juicio de la organización colegial, este paso supone un avance histórico en la calidad del sistema de salud de Castilla y León, acercando y elevando la sanidad al nivel de otras provincias que ya disfrutan de estas ventajas, como Andalucía y Galicia.

"Es un paso muy grande para la ciudadanía. Confiamos en que pronto esta propuesta se materialice en la creación de nuevas plazas de Logopedia en Atención Primaria, empezando por la infancia, en beneficio de la salud y el bienestar de todos los castellanos y leoneses", ha declarado la presidencia del Colegio, Verónica Martínez.

El Colegio de Logopedas reitera su disposición a colaborar con la Administración autonómica en el diseño y puesta en marcha de este proyecto, aportando conocimiento técnico y experiencia profesional que garanticen su éxito y su adecuada implantación en todo el territorio.