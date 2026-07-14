El Colegio de Registradores activa el Portal Registral de Emergencias ante el incendio ocurrido en Congosto (León)

Incendio de Congosto (León), a 25 de junio de 2026. - EUROPA PRESS

LEÓN 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Registradores de España ha activado el Portal Registral de Emergencias (PRE) ante los daños ocasionados por el incendio de Congosto (León), que ha afectado a más de 360 hectáreas.

El Portal Registral de Emergencias (https://geoportal.registradores.org/emergency) permite identificar parcelas, fincas y edificaciones afectadas mediante la integración de datos del registro con información geográfica del sistema Copernicus.

El 24 de junio de 2026 a las 21.27 horas se informó de un incendio forestal que afectaba a la zona de Congosto, en la provincia de León, que permaneció activo y en propagación durante varios días y causó daños en superficies forestales, vegetación natural y potencialmente en infraestructuras cercanas.

Los análisis realizados identifican además afecciones sobre seis hectáreas del Monte de Dominio Público 'Moisán, Arroyo y Castañeros', lo que pone de manifiesto la incidencia del incendio sobre espacios de valor ambiental y forestal, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Colegio de Registradores.

Según los datos preliminares, han sido más de 360 hectáreas quemadas las afectadas en los términos municipales de Bembibre, Congosto y Toreno y han resultado implicadas nueve fincas registrales.

El Colegio de Registradores continúa actualizando la información publicada en el Portal Registral de Emergencias para ofrecer una visión global del impacto de los incendios y facilitar a los damnificados el acceso a los datos de fincas registrales afectadas y acreditar la titularidad vigente de sus inmuebles, cuestión "clave" para gestionar indemnizaciones y ayudas de las administraciones.