El Colegio San José Jesuitas de Valladolid acoge este fin de semana la XX Feria de Coleccionismo de Castilla y León

El cartel de la XX Feria de Coleccionismo de Castilla y León. - ASOFED

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El claustro del Colegio San José Jesuitas de Valladolid acogerá este sábado y domingo, días 14 y 15 de noviembre, respectivamente, la XX edición de la Feria de Coleccionismo de Castilla y León con una propuesta de "expresión de la cultura popular y la memoria colectiva"

La feria repite ubicación, "tras el éxito de la pasada edición", y volverá a este espacio emblemático, según ha informado la Asociación para la Organización de Ferias, Certámenes Discográficos y Salones del Cómic y Manga (Asofed) a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El evento abrirá sus puertas este sábado, en horario de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, y el domingo, de 11.00 a 15.00 horas, y su entrada será libre para todos los visitantes.

El presidente de Asofed, Carlos Ramírez, ha afirmado que los visitantes podrán disfrutar de una "amplia" oferta de objetos de colección procedentes de distintas comunidades autónomas y, entre ellos, se incluirán piezas relacionadas con Playmobil, Lego, Star Wars, muñecas, juguetes antiguos, antigüedades, coleccionismo musical y cinematográfico, monedas, sellos y álbumes de cromos.

Ramírez ha reivindicado la importancia del coleccionismo para fomentar la cultura y el conocimiento, así como la memoria de los más pequeños, quienes descubrirán "objetos y juguetes de la vida cotidiana durante décadas".

La directora del Colegio San José, María Jesús Pardo, ha destacado la "ilusión" del centro por acoger este certamen, una cita que "permitirá" a los alumnos y visitantes aprender sobre "historia, cultura, geografía y otras temáticas relacionadas con los objetos coleccionables", ya que el coleccionismo es "un arte muy relacionado con lo intelectual porque impulsa el deseo de investigar, aprender y descubrir".

La solidaridad tendrá un papel destacado en esta edición con la presencia del stand 'Carolina Purpurina', una colección de libros infantiles de aventuras que mezcla "humor, misterio y valores sociales", con el objetivo de sensibilizar al público sobre las enfermedades raras.

Una de sus coautora, Isabel Plantinet, es una joven escritora de tan solo diez años, quien ha destacado que "será muy especial dedicar libros en un entorno como este, donde se unen la pasión por la literatura y por el coleccionismo de juguetes antiguos".

Precisamente, en su expositor, además de firmar los ejemplares, se encontrarán objetos y juguetes de los años 80 y 90, así como merchandising solidario.

Asimismo, la coautora de la saga de libros, Laura Rivera Casares, ha señalado que los beneficios se destinarán a la Fundación Tubb4a, para apoyar la investigación y la recaudación de fondos contra la leucodistrofia.