El Colgio de Psicología de CyL expulsa a un colegiado de Salamanca condenado por abusos sexuales a una paciente

Imagen de archivo del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León (Copcyl). - COPCYL

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Psicología de Castilla y León (Copcyl) ha acordado la expulsión de un psicólogo de Salamanca con consulta privada condenado por la Audiencia Provincial a ocho años de prisión por por agredir sexualmente a una paciente en situación de extrema vulnerabilidad emocional.

La Junta de Gobierno ha aprobado por unanimidad en la reunión extraordinaria celebrada este lunes imponer la sanción más grave prevista en el régimen disciplinario de los estatutos del Colegio.

El pasado mes de febrero, cuando el colegio tuvo constancia de la denuncia penal interpuesta por la víctima, su Comisión Deontológica abrió al colegiado un expediente disciplinario por infracción de las normas básicas de la deontología profesional, han informado a Europa Press fuentes del Colegio.

La Comisión elevó este lunes a la Junta una propuesta de resolución en la que dictaminaba la expulsión del colegiado condenado en Salamanca. Con todos los votos favorables, la Junta de Gobierno aprobó la expulsión del colegiado, con base en sus estatutos, en el Código Deontológico de la Psicología y en la Ley de Colegios Profesionales.

La expulsión supone, en la práctica, la inhabilitación para ejercer la psicología, al tratarse de una profesión de colegiación obligatoria. La resolución impide también al sancionado colegiarse tanto en España como en cualquier otro país de la Unión Europea.

PRISIÓN E INHABILITACIÓN

El individuo fue condenado por la Audiencia de Salamanca a ocho años de prisión en una sentencia en la que además se le prohíbe acercarse a la víctima a menos de 250 metros y de comunicarse con ella durante diez años, idéntico tiempo que también se establece de libertad vigilada tras la pena de prisión. Asimismo, el fallo establece seis años de inhabilitación para ejercer como psicólogo y 13 para profesiones con contacto con menores.

El Cpcyl ha condenado "con contundencia" los hechos y ha remarcado que el fin último de la psicología se basa en el cuidado de la salud, el bienestar y la plenitud del desarrollo de las personas.

"La protección de los pacientes debe constituir siempre la máxima prioridad de cualquier sistema de atención psicológica y de las instituciones encargadas de velar por la calidad y la ética profesional", ha señalado.

Una vez notificada la expulsión, el sancionado dispone de un mes para interponer recurso de alzada ante el Consejo General de Psicología o dos meses para recurrir ante la Justicia ordinaria.