Una colisión múltiple entre cinco turismos y un camión deja varios heridos en Honrubia de la Cuesta (Segovia)

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SEGOVIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han resultado heridas, en principio de carácter leve, tras una colisión múltiple en la que se han visto implicados cinco turismos y un camión en la autovía A-1, a la altura de Honrubia de la Cuesta (Segovia), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar sobre las 10.26 horas en el kilómetro 138 de la A-1, en sentido Burgos, cuando varias llamadas han avisado a la sala de operaciones del 112 de una colisión múltiple con heridos, aunque inicialmente no se han podido concretar más datos sobre el suceso.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Segovia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia sanitaria al lugar del accidente.

Posteriormente, la Guardia Civil ha confirmado que en el siniestro se han visto implicados ocho turismos y un camión.