Una colisión múltiple por un "repentino y fuerte granizo" obstaculiza la A-601 en Aldeamayor

El 112 de CyL atiende 160 llamadas por caída de objetos, desbordamientos de cauces y filtraciones de agua - 112 CASTILLA Y LEÓN

Otra granizada provoca una salida de la vía en la A-67 en Villamuriel de Cerrato (Palencia) hacia el polígono de Venta de Baños VALLADOLID, 9 (EUROPA PRESS)

Una colisión múltiple ocasionada por un "repentino y fuerte granizo" obstaculizalos dos carriles de la la A-601 a la altura del término vallisoletano de Aldeamayor de San Martín, según los primeros datos que aporta el Servicio de Emergencias 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 15.23 horas de este lunes, 9 de marzo, cuando varios alertantes han informado al 112 de un accidente con varios vehículos implicados en el kilómetro 17 de la A-601 sentido Valladolid, en Aldeamayor de San Martín, motivado, al parecer, por un repentino y fuerte granizo en la zona del siniestro.

Según los datos aportados por los alertantes, se trata de una colisión múltiple en la que se han visto implicados tres o cuatro vehículos que obstaculizan ambos carriles de la A-601.

El 112 trasladó el aviso a Guardia Civil de tráfico de Valladolid y a Emergencias sanitarias-Sacyl que ha enviado recursos al lugar.

Se da la circunstancia de que otra granizada registrada a las 15.41 horas ha ocasionado la salida de la vía de un turismo en el kilómetro 1 de la A-67, sentido Santander, en Villamuriel de Cerrato, en la salida hacia el polígono de Venta de Baños (Palencia).

El 112 ha avisado en este caso a la Policía Local de Villamuriel de Cerrato, a Guardia Civil de Palencia y a Emergencias sanitarias-Sacyl.