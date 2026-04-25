Una colisión entre un turismo y una bici deja un ciclista inconsciente en Villaturiel (León)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

LEÓN, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de unos 50 años ha resultado herido tras colisionar con un turismo en el kilómetro 315 de la carretera N-601, a la altura de la localidad leonesa de Puente Villarente, en el término municipal de Villaturiel, según han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León a Europa Press.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 11.44 horas de este sábado, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para el ciclista, que se encontraba inconsciente.

El 112 ha dado aviso del suceso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

Por el momento se desconoce el estado del ciclista herido o si ha precisado de ser trasladado a un centro hospitalario.