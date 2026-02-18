Una colisión entre varios vehículos complica la circulación en el paseo de Zorrilla de Valladolid

Archivo - Una furgoneta de atestados de la Policía Municipal de Valladolid. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre varios vehículos ocurrida pasadas las 17.30 horas de este miércoles ha complicado la circulación en el paseo de Zorrilla de Valladolid, al cortarse los carriles en sentido sur tras una colisión en la que se han visto involucrados al menos dos vehículos, a la altura del número 32 de dicha vía.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, el siniestro se ha producido en torno a las 17.35 horas, con un vehículo implicado que ha colisionado con un árbol y un kiosko, y con al menos otro que había quedado cruzado en la calzada.

Tras recibir la llamada que informaba del accidente, el 112 ha dado aviso a Sacyl, Policía Local y Policía Nacional.

La Policía Municipal ha informado a Europa Press de que el tráfico en los carriles en sentido al sur de la ciudad ha estado cortado durante un tiempo para que los equipos policiales pudieran tomar datos para la investigación del siniestro.