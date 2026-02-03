Colisiona un tren que cubre la línea Valladolid-Puebla con un camión en el paso a nivel de Pozaldez

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un tren que cubre la línea de Valladolid a Puebla de Sanabria (Zamora) ha colisionado con un camión en el paso a nivel que se encuentra entre las localidades vallisoletanas de Pozaldez y Valdestillas, según han informado fuentes del servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El siniestro se ha producido a las 9.59 horas de este martes y hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de Bomberos de la Diputación de Valladolid, agentes de la Guardia Civil, personal de Emergencias Sanitarias de Sacyl y una unidad medicalizada de emergencia (UME) ya que el tren lleva pasajeros.

EL camión contra el que ha colisionado el tren se encuentra fuera de la vía y el conductor no tiene daños.