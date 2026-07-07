'Comando Pucela' acerca la historia de Valladolid a niños con nuevas misiones e incorpora un escape room en el Calderón

VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Comando Pucela' acercará un verano más el patrimonio y la historia de Valladolid a niños y jóvenes a través de 'retos' educativos en una edición que incorpora un escape room en el Teatro Calderón.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha visitado este martes a los participantes en este programa dirigido a niños de entre seis y once años.

La iniciativa propone cuatro 'misiones' temáticas que ponen a prueba las dotes detectivescas de los más pequeños mientras descubren, de una forma divertida, algunos de los episodios, espacios y personajes más relevantes de la historia de la ciudad.

Durante su visita, Carvajal ha conocido el desarrollo de una de las actividades y compartir la experiencia con los pequeños detectives, donde ha destacado el valor de este programa como herramienta educativa y como medida de apoyo a la conciliación durante el periodo de vacaciones escolares.

Todas las semanas del mes de julio los más pequeños de la casa podrán convertirse en miembros del Comando Pucela participando es las misiones 'Una aventura entre las bambalinas del Teatro Calderón', que permite descubrir el interior y la historia de uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad; 'La publicidad en el Valladolid del siglo XVI', divertida mirada a "los influencers" vallisoletanos del Siglo de Oro; 'El increíble viaje de las aguas de Argales', centrada en la llegada del agua potable a finales del siglo XVI; y 'Calles con historia', que desvela las curiosidades de algunas de las vías más conocidas de la ciudad.

Como principal novedad de esta edición, 'Comando Pucela' incorpora una experiencia dirigida a jóvenes de entre 12 y 16 años. el escape room 'La cautiva del Teatro Calderón', una aventura con referencias históricas que pondrá a prueba el ingenio de los participantes en un formato especialmente pensado para el público adolescente, que, después del éxito de sus dos primeras sesiones, programa dos nuevas citas para los martes 14 y 21 de julio.

INSCRIPCIÓN GRATUITA

Las misiones para niños de seis a once años tendrán lugar hasta el 31 de julio, de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas, con salida y llegada en el jardín de la Casa de Zorrilla; y la experiencia escape room para jóvenes de doce a 16 años tendrá lugar los martes 14 y 21 en el mismo horario.

La participación en todas las actividades es gratuita. Las inscripciones pueden realizarse en la Casa de Zorrilla, de forma presencial (abierto de martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00h y domingos de 10.00 a 14.00h) o por teléfono.