Comerciantes de Salamanca distribuirán hasta 3.000 bolsas de tela para incentivar las compras en tiendas de proximidad

El concejal de Comercio, César Barthe, y la presidenta de Asecov, Soledad Gómez. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comercio salmantino, Asecov, integrada en CEOE Cepyme Salamanca, ha organizado una nueva campaña del comercio que se desarrollará entre el 10 y 17 de noviembre bajo el título '¡Da vida a nuestras calles!' y en la que se repartirán hasta 3.000 bolsas de tela reutilizables.

El objetivo de la misma es incentivar el comercio local en Salamanca frente al auge de las compras online porque comprar en estos establecimientos es "ayudar a los salmantinos y es hacer que la ciudad crezca", según ha subrayado el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Salamanca, César Barthe.

"Detrás de cada comercio hay una persona, hay una familia, un vecino, conocido, amigo y tenemos que dar todo el apoyo para animar a que se compre en el comercio de proximidad", ha añadido el edil salmantino.

La iniciativa de Asecov es voluntaria entre los comerciantes, a los que se entregarán 25 bolsas para que las repartan entres sus clientes del modo que ellos quieran, ya que, como ha indicado la presidenta de Asecov, Soledad Gómez, se busca "no solo el apoyo al comercio, sino también la sostenibilidad hacia el gasto de bolsas, acostumbrar a los clientes a que lleven esta bolsa reutilizable".

La campaña llega en un momento de "bajón de ventas" como ha confirmado Gómez, aunque los comerciantes, ha añadido, tienen "esperanzas" en la campaña navideña. "Yo creo que va a ser buena"porque hay una tendencia a volver al comercio local porque la calidad de atención que se da, no se puede ofrecer en las grandes plataformas. El Black Friday, sin embargo, sí "está más pensado para el comercio online", ha añadido Gómez.

Preguntada por la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, Soledad Gómez ha asegurado que la mayor parte del comercio de Salamanca está formado por "autónomos con uno o dos empleados", por lo que defienden "el derecho tanto de los trabajadores a poder ir a esa huelga, como de los autónomos de poder seguir con el trabajo diario.