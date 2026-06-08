Comerciantes de Soria repartirán 15.000 gafas homologadas para el eclipse solar y 2.000 euros en premios

SORIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comerciantes de Soria repartirán 15.000 gafas homologadas para el eclipse solar del 12 de agosto y 2.000 euros en premios en el marco de una campaña que busca convertir el fenómeno en "una oportunidad para impulsar el comercio local y premiar la fidelidad de los clientes".

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Soria, Teresa Valdenebro, y la representante de la Cámara de Comercio de Soria, Sonia Giaquinta, han presentado este lunes la campaña, titulada 'Eclipse Total, Comercio Vital'.

La iniciativa nace del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio y persigue un doble objetivo, "dinamizar las compras en los establecimientos de proximidad" y "aprovechar la extraordinaria proyección nacional e internacional que tendrá Soria con motivo del eclipse", según ha señalado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, Valdenebro ha destacado que el comercio local es un sector "estratégico" para la ciudad y ha incidido en que el eclipse situará a Soria en el foco de atención de miles de visitantes y que la intención es que esa afluencia "tenga también un impacto positivo en la economía local".

Por su parte, Giaquinta ha subrayado que el eclipse constituye una ocasión "excepcional" para promocionar el comercio de proximidad y ha precisado que la campaña ya cuenta con la participación de cerca de 80 establecimientos, una cifra que la organización espera ampliar hasta alcanzar el centenar de comercios adheridos.

De este modo, los clientes recibirán un Pasaporte Estelar que deberán completar con tres sellos obtenidos en tres establecimientos diferentes participantes, mientras cada comercio fijará el importe mínimo necesario para obtener el sello.

Una vez completado el pasaporte, podrá canjearse por unas gafas homologadas para la observación segura del eclipse, hasta agotar las 15.000 existencias.

Además, quienes completen el pasaporte participarán en el sorteo de 14 premios valorados en un total de 2.000 euros, distribuidos en cuatro vales de compra de 250 euros y diez vales de 100 euros para gastar en los establecimientos adheridos.

Los pasaportes podrán entregarse en la Cámara de Comercio o en la caseta informativa que se habilitará en la plaza Mariano Granados.