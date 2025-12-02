El comercio local de Valladolid impulsa su actividad en Navidad con concursos que generan ventas superiores a 5 millones

Jesús Herreras (i), Víctor Martín, Javier Labarga, Narciso Prieto y Rafael Monedero. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tradicional campaña de Navidad en el comercio de proximidad de Valladolid regresa con más participación y concursos que generarán ventas superiores a los cinco millones.

"Hay mucha gente en Valladolid, está más bonita que nunca. Ahora, solo hay que meterles dentro", ha argumentado el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Javier Labarga, que ha participado en la presentación de las distintas iniciativas junto al concejal del ramo, Víctor Martín, el presidente de Avadeco, Rafael Monedero, el presidente de Fecosva, Jesús Herreras y el director de Comunicacion y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto.

Víctor Martín ha sido el encargado de presentar las distintas iniciativas que tienen el objetivo de "impulsar, dinamizar y promocionar" el comercio local en una de las épocas "más importantes de todo el año" para el sector.

Unas actividades encuadradas en el convenio de colaboración que el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, tiene suscrito con Fecosva, Avadeco y Cámara de Comercio, y que cuenta con una aportación de 151.000 euros de fondos municipales.

Entre las acciones destacadas, ha señalado el edil, está el tradicional Sorteo del Árbol de los Deseos, que premia a los clientes que realizan sus compras en el comercio de proximidad, o el concurso de escaparatismo que buscan la implicación de los establecimientos para convertirse en una "opción atractiva" para los consumidores.

ÁRBOL DE LOS DESEOS

Este año se celebra la XXII edición del Sorteo del Árbol de los Deseos, que premia a los clientes que durante estas fechas realizan sus compras en los más de 900 establecimientos comerciales que participan en esta acción de promoción, que es ya un clásico de la Navidad en la ciudad.

Los comerciantes adheridos, de ramas tan diversas como deportes, juguetes, alimentación, moda, joyería, hogar, entre otros, identificados mediante distintivo, entregarán a sus clientes una papeleta por compras iguales o superiores a seis euros, entre el 1 y 25 de diciembre.

Para participar en el sorteo, el cliente deberá introducir el código de la papeleta y sus datos personales en la página www.valladolidcomercioproximo.es. Las papeletas registradas se integran un sorteo ante notario que se celebrará el día 26 de diciembre y que optan a un cheque regalo por valor de 7.407,41 euros (con retención incluida) y 40 cheques regalo por valor de 300 euros. En total, se reparten 18.000 euros en premios para gastar en los establecimientos participantes en esta campaña.

El ganador del premio principal recorrerá las diferentes zonas comerciales de Valladolid, acompañado por representantes de las entidades organizadoras, y con el objetivo de gastarse el premio, a lo largo de la mañana del día 30 de diciembre.

Esta campaña se promocionará, ha incidido Víctor Martín, a través de un millar de carteles con el lema 'Pide un deseo, es Navidad', y 910.000 papeletas para distribuir entre los comercios. "Como novedad, este año se publicitará también en los nuevos Mupis digitales de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, al igual que la programación de animación navideña, llegando así el mensaje de forma más atractiva y a más rincones de la ciudad", ha añadido el concejal.

Al igual que el año anterior, el mercado artesanal navideño de la Plaza Mayor se alía con la campaña del Árbol de los Deseos, para ofrecer desinteresadamente en la caseta de información el servicio de registro de papeletas que entregan los comercios participantes, y ayudar así a las personas "que se sienten menos cómodas con las tecnologías digitales".

ESCAPARATES

Además, también se celebrará la XIX edición del Concurso de Escaparates 'Ciudad de Valladolid', en el que este año se han aumentado la inscripción hasta los 75 establecimientos. Los comercios participantes exhibirán los escaparates a concurso entre el 9 y el 25 de diciembre, que no podrán variarse en este periodo y que deberán estar iluminados al menos hasta las 22.00 horas. Todos optan a premios que van de los 250 a los 1.000 euros.

También vuelve el concurso de fotografía como "un incentivo más para animar a los ciudadanos a disfrutar de la Navidad en las zonas comerciales de la ciudad". El tema es 'Escaparates Navideños y Calles lluminadas' y el plazo de participación estará abierto hasta el 19 de diciembre. En este caso se otorgarán tres premios de 300 euros cada uno para gastar en los establecimientos participantes en la campaña 'Pide un deseo, es Navidad'.

Por último, la Mesa del Comercio promueve también el IV Concurso de Decoración Navideña en Calles Comerciales, en el que se premian dos propuestas de decoración de calles comerciales. El objetivo es incrementar las visitas de consumidores y con ello las ventas del comercio. Este año las calles ganadoras han sido la Zona Comercial Santa María, con un proyecto en el que los pinos y las piñas son los protagonistas, en una clara alusión a que el comercio local debe "hacer piña" y la Zona Comercial San Lázaro, Dársena y Fuente el Sol, en el Barrio de la Victoria, que ha presentado un proyecto que pretende rescatar la memoria del Tren Burra que dio origen a este barrio.

Las calles ganadoras exhibirán su decoración del 9 de diciembre al 6 de enero de 2026. Cabe destacar, además, que este año se ha registrado el mayor número de propuestas alcanzando la cifra de diez, ha detallado el concejal.

Por último, se realizarán animaciones navideñas en 13 calles comerciales, dirigidas a niños y adultos, y en las que se podrán disfrutar de música en vivo, talleres y animaciones con personajes de la Navidad, entre otras actividades. Tendrán lugar entre el 15 de diciembre de 2025 y 4 de enero 2026, tanto en el centro como en diversos barrios de la ciudad. La programación puede consultarse en la página web www.valladolidcomercioproximo.es.

Como novedad, desde la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, y de forma adicional al convenio de comercio minorista, se han organizado diversas actividades de dinamización en mercados municipales.

Así, el Mercado de La Rondilla vive su primera Navidad tras su rehabilitación integral con un programa que incluye sorteo de premios los días 3 y 4 de diciembre, servicio de ludoteca con actividades para niños los días 13, 22, 23,24, 29, 30 y 31 de diciembre, así como la actuación musical de la Coral 'La Cotarra' el día 20 de diciembre a las 12.30h. En el Mercado del Campillo habrá un taller gastronómico con cocina en vivo y degustación el 4 de diciembre.

EJEMPLO DE COLABORACIÓN

Desde Fecosva, su presidente Jesús Herreras ha puesto la campaña como "ejemplo de éxito de colaboración publico-privada", que ha evolucionado "con más actividades para hacerse más dinámica", mientras que Rafael Monedero ha abundado en que concursos como el del Árbol de los Deseos editan papeletas que generarán "cinco millones al menos en ventas". Por último, Narciso Prieto ha comprometido la apuesta de "Caja Rural" por "Valladolid y su comercio de proximidad" dentro de la filosofía de la entidad.