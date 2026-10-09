El comercio traslada a la Junta su propuesta de apertura de festivos de 2027 con "dudas" en el Puente de La Constitución

Un momento del Consejo del Comercio de Castilla y León que se ha celebrado esta mañana. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comercio de Castilla y León ha trasladado a la Junta su propuesta de calendario de festivos para el próximo año con acuerdo un acuerdo amplio que solo presenta una duda y que se encuadra en el Puente de la Constitución.

"La propuesta es unánime salvo que no hay uniformidad en el festivo a abrir esos días. Unos son partidarios de hacerlo el 5 y otros el 6", ha señalado el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha presidido esta mañana el Consejo de Comercio de Castilla y León que se ha celebrado esta mañan en Valladolid.

En concreto, la propuesta incluye la apertura 3 y 10 enero; 25 marzo --Jueves Santo--; 27 junio; 4 de julio; 16 agosto; 5 o 6, 12, 19 y 26 diciembre, los últimos tres en plena campaña de Navidad.

El consejero ha recordado que este órgano está constituido como representación de todas las administraciones, territoriales, Estado, comunidad autónoma, administraciones locales y los sectores que representan al comercio en todas sus dimensiones, mayorista, minorista, grandes, pequeños comercios, consumidores, representaciones sindicales, entre otros actores.

"En definitiva, es un órgano que tiene una misión importante. Primero, que es ser oído para la toma de decisiones de la Junta en materia de comercio y, segundo y relevante también, informar los distintos temas que traemos previa a la decisión de la Junta sobre los aspectos que afectan al comercio", ha apuntado.

En el orden del día de la reunión había dos puntos, el primero de ellos determinar el calendario de festivos para la apertura de las grandes superficies comerciales --más de 300 metros cuadrados-- y presentar el balance de la Estrategia de Consumo durante el ejercicio de 2025.

Sobre el primero, Suárez-Quiñones ha recordado que Castilla y León se rige por la Ley Estatal que fija un "mínimo" de diez días. "Han hecho una propuesta y la trasladaremos a una orden en la que la Junta determinará qué días. Es un informe perceptivo, pero no vinculante", ha detallado.

Por último, se ha presentado un informe de la Estrategia de Consumo de la Junta con las medidas implementadas durante el ejercicio de 2025 que no ha precisado al recordar que estamos en un periodo "preelectoral" donde la comunicación de las administraciones debe ser "objetiva y sin valoraciones y sin determinación de logros ni de proyecciones de futuro".