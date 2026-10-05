El comercio de Valladolid lanza a partir de este miércoles una nueva campaña de descuentos con 18.000 bonos de 10 euros

Presentación de la nueva edición de la campaña de bonos de descuento en el comercio de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones de comercio de Valladolid Avadeco, Fecosva y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios, han presentado este lunes una nueva edición de la campaña 'Tu Bono Próximo' para este otoño, que pondrá en circulación 18.000 bonos de descuento por valor de 10 euros a partir de este miércoles, 7 de octubre.

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo Víctor Martín Meléndez, el presidente de Avadeco, Jaime Ercilla Azeitia; el presidente de Fecosva, Jesús Herreras Revuelta; la coordinadora del Área de Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Valladolid, Arancha Ferrero, y el director de Zona de Valladolid de Unicaja, Iván San Segundo Ballesteros, han presentado en la mañana de este lunes la campaña.

Se desarrollará desde el 7 de octubre hasta el 11 de noviembre, con el objetivo de apoyar y revitalizar las ventas en el pequeño comercio de la ciudad. También se pretende concienciar a la ciudadanía de que "si se consume en el comercio de proximidad, se construye comunidad, se dinamiza la actividad de la ciudad, se contribuye a un entorno más sostenible y se disfruta de una experiencia de compra personalizada y saludable".

La campaña se va a desarrollar durante los meses de octubre y noviembre, en seis semanas, y cada miércoles a partir de las 9.00 horas los consumidores podrán solicitar sus bonos, con un máximo de dos por usuario en total a lo largo de la campaña, en la web www.valladolidcomercioproximo.es, en la que habrá que estar registrado.

Una vez descargado el bono, los usuarios dispondrán de 72 horas para realizar sus compras. Si no lo hicieran en este tiempo, el bono pasará a estar de nuevo disponible, con el fin de evitar la pérdida de los cupones.

Los bonos incluyen la fecha límite para su consumo y están asociados al DNI del usuario, que deberá ser mostrado junto con el bono en el momento de efectuar la compra.

Se podrá canjear los bonos en todos los comercios que participen en la campaña, en compras superiores a 30 euros. En compras de más de 70 euros se podrán aplicar dos bonos, es decir un descuento de 20 euros.

Las bases generales de la campaña y la relación de los comercios participantes pueden consultarse en www.valladolidcomercioproximo.es

Unicaja Banco en Valladolid colaborará en la campaña como entidad financiera de gestión.

CONTRIBUCIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

El Ayuntamiento ha destacado la obtención el pasado mes de agosto de una subvención de 150.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León procedente de la convocatoria 2026 de ayudas al comercio minorista.

Entre las acciones subvencionadas se encuentran varias acciones de la campaña de navidad de 2025, la elaboración de materiales de comunicación para difusión del comercio minorista y muy especialmente la campaña del bono-primavera 2026.

Esta subvención ha permitido al ayuntamiento disponer de crédito adicional para esta nueva campaña de bonos, una acción que "beneficia al comercio local de proximidad, pero también a los consumidores que aprovechan la campaña para hacer sus compras".

En el balance de la campaña de primavera de 2026, se estima que se ha generado un retorno de 809.365 euros con casi 12.400 compras con un ticket medio de 65,29 euros.

Hasta el momento han participado alrededor de 700 establecimientos, y se han beneficiado más de 30.000 usuarios con un total de casi 218.000 bonos canjeados, que generaron un retorno a la ciudad de alrededor de 9.586.927,57 euros.