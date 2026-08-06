El cómico Diego Arjona protagoniza este viernes las 'Noches de humor' en el Parque de Quevedo de León

LEÓN 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cómico Diego Arjona protagonizará este viernes las 'Noches de humor' en el Parque de Quevedo que comenzará a las 21.00 horas con entrada libre y gratuita.

El ciclo 'Noches de humor' está enmarcado en el Festival de Verano Cuna del Parlamentarismo que impulsa la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y que se encarga de llevar la cultura a todos los rincones de la ciudad durante la época estival, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Diego Arjona llevará un show "con gran interacción con el público con un humor peculiar y sorprendente en el que no faltarán la improvisación y los chistes malos".