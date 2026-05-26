El cómico Leo Harlem, premio especial 'Vicente Ballester' en los premios Onda Cero Valladolid 2026. - ONDA CERO VALLADOLID

VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El 'Premio Especial Vicente Ballester' Onda Cero Valladolid 2026, que lleva el nombre del que fuera durante muchos años "la voz de Onda Cero Valladolid", ha recaído en esta edición en el humorista Leo Harlem. La cadena entregará el próximo 17 de junio, en el Teatro Calderón, los Premios con los que la emisora reconoce el trabajo, la dedicación y la aportación de personas, instituciones, empresas o colectivos que han destacado por su contribución a la sociedad vallisoletana.

Onda Cero, con el premio especial a Leo Harlem, ha querido reconocer su estrecha vinculación con Valladolid, así como su contribución a llevar el nombre de la ciudad a todos los rincones a través de su trayectoria artística y mediática. Además, se ha valorado especialmente su labor desinteresada en acciones sociales desarrolladas en Valladolid, entre ellas su implicación con el proyecto Mirar de la Fundación Personas, iniciativa de inclusión creativa, que persigue potenciar las habilidades artísticas de las personas con discapacidad intelectual.

El Premio Especial Vicente Ballester, consolidado ya en su quinta edición, se distribuye en nueve categorías: salud, ciencia, cultura, turismo, deporte, compromiso social, empresa, medio ambiente y jóvenes valores.

El Premio Onda Cero Valladolid 2026 en la categoría de Salud ha recaído en el doctor Diego Soto de Prado y Otero, jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por su trayectoria profesional, su participación en ensayos y proyectos de investigación y su firme defensa de la innovación para mejorar el diagnóstico y tratamiento del cáncer: El jurado ha destacado además su "calidad humana" ampliamente reconocida por sus pacientes.

CIENFUEGOS, EN CULTURA

En la categoría de Cultura, el galardón ha sido concedido, en memoria, a José Luis Cienfuegos, quien fuera director de la Semana Internacional de Cine desde 2023 hasta su muerte en diciembre de 2025. Los miembros del jurado han destacado el impulso que dio al festival desde su llegada con una línea de programación orientada a acercar a la Seminci a la juventud y a las nuevas corrientes del cine independiente, reforzando el alcance del certamen.

El premio en la categoría de Turismo ha distinguido a los Campos de Lavanda de Tiedra, por convertir a esta localidad vallisoletana en un referente turístico ligado a la lavanda, con la creación del primer centro de interpretación dedicado a este cultivo y un entorno que atrae a miles de visitantes y proyecta la provincia dentro y fuera de nuestras fronteras.

En la categoría de Deporte, el jurado ha reconocido a Isa Rivero, campeona del mundo del peso átomo de la Asociación Mundial de Boxeo tras imponerse recientemente a los puntos, de manera unánime, a la tailandesa Watcharaporn Namphon. Un premio concedido por sus logros deportivos y por convertirse en referente del deporte vallisoletano y del boxeo femenino en particular con una trayectoria reconocida a nivel nacional.

El Premio Onda Cero 2026 al Compromiso Social ha recaído en El Puente Salud Mental Valladolid, por su labor diaria de acompañamiento a personas con problemas de salud mental y a sus familias, promoviendo la inclusión y luchando contra el estigma, así como por reforzar su papel tanto en la capital como en el medio rural.

En la categoría de Ciencia, el galardón distingue a la Unidad de Formación de Enfermería del Hospital Clínico de Valladolid, por un avance basado en una medición corporal rápida y no invasiva que permite identificar la fragilidad en personas mayores hospitalizadas y avanzar en cuidados de precisión adaptados a pacientes con mayor vulnerabilidad.

El Premio Jóvenes Valores ha sido concedido al diseñador vallisoletano Alejandro Maillo, por su proyección como referente del emprendimiento joven, con una trayectoria marcada por la creatividad, la especialización en moda nupcial y de ceremonia y su presencia en plataformas y eventos de prestigio.

En la categoría de Empresa, el jurado ha distinguido a La Alondra Seafood, grupo empresarial con sede en Valladolid especializado en productos del mar, por consolidarse como grupo empresarial referente, combinando crecimiento, diversificación, empleo estable y arraigo local.

El premio en la categoría de Medio Ambiente ha recaído en Granja A.G.M., por ser un ejemplo de ecoempleo transformador en Olmedo, al convertir una explotación de ovino en un proyecto pionero de innovación verde y sostenibilidad, con certificaciones avanzadas y soluciones naturales orientadas a mejorar la salud animal.

El jurado de los Premios Onda Cero Valladolid 2026 ha estado compuesto por el subdelegado del Gobierno de España, Jacinto Canales; la delegada Territorial de la Junta de Castilla y León, Raquel Alonso; el vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Valladolid, Víctor Alonso Monge; la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; el tesorero de la Cámara de Comercio e Industria, Jorge Valentín-Gamazo; la responsable de Relaciones Institucionales de CEOE Valladolid, Noemí García; y bajo la presidencia del director de Onda Cero en Castilla y León, Luis Cañón.