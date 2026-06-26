Comienza 'Ávila en tapas' con 28 propuestas gastronómicas para celebrar los 25 años del certamen - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El certamen gastronómico 'Ávila en Tapas', que organiza el Consistorio abulense en colaboración con CEOE Ávila, se desarrollará desde este viernes hasta el domingo con 28 propuestas que celebrarán los 25 años que cumple este concurso.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura, Carlos López, junto con Javier Marfull, secretario de organizaciones de CEOE Ávila, ha dado la bienvenida a los integrantes de la Comisión de Catas del certamen, que desde esta tarde tiene el cometido de seleccionar, de entre todas las propuestas, doce finalistas, que se darán a conocer el domingo por la tarde.

Con el objetivo de poner en valor la gastronomía abulense en miniatura y el buen hacer de los establecimientos de hostelería de la ciudad, 'Ávila en Tapas' culmina las actividades del 25 aniversario con el propio certamen gastronómico, tras haber celebrado una doble masterclass con Florencio Sanchidrián, el mejor cortador del mundo, y la Asociación de Sumilleres Abulense (ASA); una exposición que rinde homenaje a los establecimientos ganadores de las pasadas ediciones, o una charla dedicada a las tapas en Ávila en el siglo XX.

La Comisión de Catas, además de seleccionar las doce propuestas finalistas, entre las que el jurado profesional decidirá los ganadores en la jornada del lunes, tendrá también la responsabilidad de seleccionar las tapas ganadoras en las cuatro distinciones que se entregan en este certamen, que reconocen la innovación, la utilización de los productos de nuestra tierra, la tapa que mejor se adapta a intolerancias (sin barreras) y también la introducción de ingredientes o elaboraciones de otras culturas gastronómicas.

Son seis los expertos que integran esta comisión; todos ellos, especializados en gastronomía o en turismo gastronómico y que cuentan, sólo en sus cuentas de instagram, con más de 75.000 seguidores: @el_sibarita_del_sur @cocinoterapia @el.glotoon y @saboryganar93, a los que este año se suman @gustosentido y @tapasporlapati.

Por su parte, el jurado profesional, ante quienes tendrán que realizar la última fase de la elaboración y presentar la tapa los doce finalistas, está integrado por Eva Garcinuño, profesional de la gastronomía y del marketing y creadora de Gastroactivity; y José María Martín Miguélez, graduado en el Basque Culinary Center, fundador de Chacino, investigador en microbiología alimentaria y seleccionado en el año 2024 como uno de los 100 jóvenes talentos de la gastronomía que anualmente selecciona el Basque Culinary Center.

A ellos se unen este año Marta Jiménez (@origen_bymarta), creadora del proyecto gastronómico y literario Origen, y el abulense Florencio Sanchidrián, el más reciente Embajador de la Marca Ávila.

Además del diploma y el trofeo que se concede a todos los ganadores, la Federación Abulense de Hostelería, integrada en CEOE Ávila, los llevará al Concurso Regional de Tapas y Pinchos de este año.

Igualmente, el lunes, se otorgará un premio especial por los 25 años de Ávila en Tapas, una mención que quiere agradecer la participación de los establecimientos abulenses a lo largo de estos años.

Por ello, se entregará un reconocimiento al establecimiento que haya participado en más ediciones del certamen o haya ganado más ediciones del concurso o elabore una tapa conmemorativa.

Igualmente, el lunes, se dará a conocer el ganador del jurado popular, que será la tapa que más votos obtenga.

En este caso, todos los comensales que prueben las tapas del concurso podrán votar por su favorita a través de la web avilaturismo.com, en el apartado correspondiente a Ávila en Tapas.

Entre los participantes en el jurado popular, se sorteará una estancia en un hotel de la ciudad de Ávila de categoría 4 estrellas y una tarjeta ÁvilaCard para dos personas.