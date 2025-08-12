Comienza las labores de mantenimiento de la señalización en 31 entornos escolares de Salamanca

SALAMANCA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca llevará a cabo a partir de la noche de este martes, 12 de agosto, las labores de mantenimiento en la señalización horizontal de calles y avenidas próximas a 31 entornos escolares de la ciudad con el objetivo de reforzar la seguridad vial antes de que comience el próximo curso escolar.

Tal y como ha señalado el Consistorio salmantino en un comunicado recogido por Europa Press, se prevé que las actuaciones tengan una duración de dos semanas y se realizarán en horario nocturno para agilizar los trabajos y no interferir en la circulación del tráfico habitual.

Las actuaciones contemplan la aplicación de nueva pintura en las señales P21 (Peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por niños) situadas en la calzada, y comenzarán en la noche del martes en calles aledañas del entorno escolar del Colegio de Educación Infantil y Primaria San Mateo de la capital salmantina.