Comienza el XVI Congreso de NNGG del PP con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de Los Gallardos

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XVI Congreso de Nuevas Generaciones del Partido Popular que se celebra en Valladolid ha comenzado este viernes con un minuto de silencio en recuerdo a las doce víctimas mortales en el incendio de Los Gallardos (Almería).

La presidenta del XVI Congreso de NNGG, la 'popular' Paloma Valdebenito, ha expresado el más sincero pésame del Partido Popular a las familias de todos los afectados por el trágico incendio de Almería "en unos momentos tan difíciles" y ha mandado todo su apoyo a los heridos y a los familiares de las personas desaparecidas.

Asimismo, ha trasladado un mensaje de reconocimiento a los integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de los servicios de emergencias, de los bomberos "y a todas las personas que están luchando para hacer frente a esta tragedia".

Valladolid acoge desde la tarde de este viernes, 10 de julio, el XVI Congreso de NNGG del PP que elegirá a mañana Ignacio Dancausa como nuevo presidente en sustitución de la diputada vasca Beatriz Fanjul. Paloma Valdebenito ha aconsejado a Dancausa que se rodee de "un gran equipo" y que siga descubriendo y dando oportunidad "al enorme talento" que tiene la organización, en referencia expresa a los jóvenes del PP.

Por último, ha pedido un cambio en el Gobierno de España para ajustarse y dar respuesta a las necesidades de los jóvenes. "Necesitan un Gobierno que vuelva a creer en ellos; necesitan oportunidades, empleo, vivienda, libertad y futuro. Necesitamos que Alberto Núñez Feijóo llegue cuanto antes a presidir el Gobierno de este gran país, para poner fin a la etapa del peor Gobierno que ha tenido este país, que es Pedro Sánchez", ha concluido.

La inauguración del XVI Congreso de NNGG ha corrido a cargo del alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero; del presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, y de la presidenta de NNGG en Castilla y León, Andrea Ballesteros.

Carnero, que se ha sumado al sentido mensaje de recuerdo a las víctimas del incendio de Los Gallardos al inicio de su intervención, ha compartido también el "sueño" de conseguir "una España mejor" tras lo que ha reivindicado la figura de Alberto Núñez Feijóo para que ese sueño se haga realidad.

El alcalde de Valladolid se ha dirigido a los jóvenes del PP para agradecer su compromiso con la "polis" y ha realizado una referencia expresa al trabajo de los jóvenes ediles del PP que le acompañan en el equipo de Gobierno en una ciudad "comprometida con sus jóvenes". "Sois grandes, no perdáis la ilusión, estamos con vosotros --los nuevos dirigentes de NNGG--", ha concluido.

En el mismo sentido, el presidente del PP de Valladolid ha destacado que los jóvenes que integran NNGG representan "lo mejor" que tiene el Partido Popular, en referencia a la capacidad de la formación para renovarse, para ilusionarse "y para mirar siempre, siempre hacia adelante".

"El PP confía en vosotros", ha concluido Conrado Íscar que ha aclarado que los jóvenes no son el futuro y sí un presente en el que la edad no es un límite para asumir responsabilidades, tras lo que ha llamado a la nueva dirección de Nuevas Generaciones a descubrir el talento y a incorporar nuevos liderazgos ante el reto de preparar a quienes asumirán responsabilidades en un futuro.

"Nunca ha habido una generación tan preparada como sois vosotros y, sin embargo, jamás ha habido tantas dificultades como también estamos viviendo", ha lamentado también el presidente provincial del PP que ha reivindicado la figura de Núñez Feijóo para "volver a creer" y para poner en marcha un proyecto "de estabilidad, de buena gestión, de respeto institucional, de vivienda, de empleo, de emprendimiento, de conciliación, de innovación, de digitalización, del apoyo al mundo rural y de igualdad de oportunidades".

Por último, Andrea Ballesteros ha reivindicado a NNGG como una escuela de vida y ha llamado a sus integrantes a escuchar y a trabajar en equipo desde la premisa de que la política "sólo tiene sentido cuando se ejerce con honestidad, cuando se ejerce con ejemplaridad y cuando se ejerce con un único objetivo, mejorar la vida de los demás".

"Vivimos un momento en el que demasiados jóvenes sentimos incertidumbre porque Sánchez nos está robando el futuro", ha lamentado la presidenta de NNGG en Castilla y León que ha llamado al PP a ofrecer principios y esperanza frente al conformismo y la resignación y desde la premisa de que quedarse tiene que ser "una opción real". "El código postal no tiene que determinar el futuro de nadie; ningún joven tiene que marcharse de su tierra, y eso lo sabemos bien en Castilla y León, por falta de oportunidades", ha concluido.