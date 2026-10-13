Comienzan las obras de conversión del paseo de los Madroños de Salamanca en un bulevar con presupuesto de 1,5 millones

Obras en el paseo de Los Madroños, en Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado este martes las obras que transformarán el paseo de los Madroños del barrio Garrido en un bulevar con más accesibilidad, más seguridad vial y más zonas verdes para ocio y descanso de los vecinos, con un presupuesto de adjudicación de 1.479.751,4 euros y un plazo de ejecución de diez meses.

Esta iniciativa está incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'CoNEcta Salamanca', centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que forma parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad, materializada en su Agenda Urbana.

Está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Salamanca, en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Para el desarrollo de 'CoNEcta Salamanca', el Ayuntamiento contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por el FEDER.

Estas obras dan continuidad al bulevar de la avenida de París para generar un eje de infraestructura verde entre la plaza de Barcelona y la estación de ferrocarril, y entre las avenidas Alfonso IX de León y de los Cipreses.

De esa forma, se consigue la integración del paseo de los Madroños en el conjunto en que se ubica, una zona destinada para el ocio y descanso de los vecinos, para la práctica de hábitos saludables y para una movilidad sostenible, además de enlazar a su vez con el futuro Distrito Tecnológico en los terrenos del antiguo Mercasalamanca.

Precisamente, los trabajos han comenzado junto a esta zona, donde se renovarán 222 metros de tuberías de abastecimiento de agua entre la avenida de los Cipreses y el futuro Distrito Tecnológico.

Así, se evitarán las averías que recientemente se han producido en este tramo junto a la calle Río Agadones y se mejorará la calidad del servicio a los vecinos.

El resto del paseo de los Madroños ya cuenta con renovadas redes de agua.

En esta zona, en el cruce del paseo de los Madroños y la avenida de los Cipreses, se habilitará una nueva glorieta que posibilite más fluidez al tráfico y una mayor seguridad vial de conductores, ciclistas y peatones, al contar con un sistema de gestión mediante cámaras lectoras conectadas a la red de telecomunicaciones implantada en toda la ciudad.

Este sistema permite la transmisión en tiempo real de los datos de movilidad, la optimización de los flujos de tráfico y la reducción del impacto negativo en el medio ambiente y en el consumo de energía.

La principal actuación de este proyecto es la transformación de los dos carriles de circulación que ahora hay en sentido hacia Alfonso IX en un bulevar con más espacio para el ocio y descanso de los vecinos, para la práctica de hábitos saludables y para una movilidad sostenible.

En concreto, se ampliarán las zonas verdes con jardines donde se plantarán 18 nuevos árboles y unas 2.600 plantas arbustivas con riego por goteo para economizar el consumo de agua; se instalarán 50 bancos y 10 papeleras; se separará el carril bici de la zona peatonal para mejorar la seguridad vial, como en la avenida de París; y se acometerá la renovación de 46 puntos de luz del alumbrado público por tecnología energéticamente eficiente, que propicia un mayor ahorro y menos contaminación ambiental.

Por su parte, lo que ahora es el sentido de circulación con dos carriles hacia la avenida de los Cipreses se transformará en un carril por sentido.

En la parte derecha se mantiene el estacionamiento en línea y en la parte izquierda, junto al bulevar, se crearán estacionamientos en batería. En total, habrá 77 plazas, 35 más que en la actualidad, ampliándose además el número de plazas para personas con movilidad reducida.

La ampliación del aparcamiento gratuito del antiguo Mercasalamanca hasta 400 en total y la reordenación del tráfico en la avenida de Alfonso IX de León, entre Federico Anaya y Los Madroños, donde se han ganado 40 plazas, no sólo contrarrestan la próxima peatonalización del entorno de la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia y de la calle Camelias para facilitar la construcción de ascensores, sino que permiten al barrio Garrido tener 257 plazas más de aparcamiento que antes de todas estas obras.

Al mismo tiempo, desde el pasado 7 de octubre está abierto el plazo durante un mes para formalizar convenios con las comunidades de vecinos del entorno de la Escuela de Música de Garrido para la instalación de ascensores exteriores.

El Ayuntamiento tramitará el correspondiente procedimiento administrativo a través del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU), de manera que se agilice tanto la contratación como el correcto cumplimiento de los trabajos.