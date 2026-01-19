Comienzan las obras de desescombro en la iglesia de Muriel (Valladolid) tras el derrumbe del ábside hace una semana

El ábside de la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo de Muriel de Zapardiel (Valladolid) se derrumba. - JCYL

VALLADOLID, 19 8EUROPA PRESS)

Las obras del desescombro de la iglesia de la localidad vallisoletana de Muriel de Zapardiel han comenzado este lunes, una semana después de que se produjera el derrumbe del ábside de este templo, declarado Bien de Interés Cultural.

Según han asegurado desde el Arzobispado de Valladolid, esta mañana han comenzado las labores de desescombro tras el colapso del ábside de la Iglesia de Santa María del Castillo, y mientras se llevan a cabo estas tareas se irá clasificando el material. Además, se va a realizar un estudio que ayude a esclarecer las causas del derrumbe.

Por otro lado, y mientras se lleva a cabo la recuperación del ábside de la iglesia, la Archidiócesis de Valladolid ha trasladado las celebraciones religiosas, en colaboración del Ayuntamiento de Muriel, a un local de titularidad municipal.