Comienzan las obras en la parte histórica del cementerio El Carmen, en Valladolid, con la instalación de adoquinado

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, visita las obras del cementerio El Carmen. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La remodelación de la zona histórica del cementerio El Carmen ha comenzado con un tramo piloto de aproximadamente 100 metros en el que se ha sustituido el firme de tierra por pavimento de adoquín, lo que supone parte de la remodelación a la que se destinará un total de 200.000 euros del presupuesto previsto.

La adecuación del suelo es un paso previo al desarrollo del proyecto integral, desarrollado conjuntamente por Necrópolis de Valladolid, S.A. (Nevasa) y el Ayuntamiento de Valladolid, en el que se contempla una inversión global de 1,5 millones de euros, para "preservar el valor patrimonial y mejorar la accesibilidad" del histórico camposanto.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha visitado este viernes el Cementerio de El Carmen, donde ha señalado que la modernización de dicha parte va a conseguir, además de mejorar la accesibilidad y preservar la zona histórica, "darle drenaje a todos los viales" situados en el centro de este.

"Lo que estamos haciendo es una prueba piloto para ver cómo funciona y cuál es la vida del adoquinado, y a partir de esta prueba piloto que hemos realizado en estos meses, vamos a seguir las actuaciones a lo largo del año 26 y el año 27", ha explicado Carnero.

En la visita, el alcalde ha señalado que uno de los objetivos es conseguir la adecuación de la parte "neurálgica" que supone unos 7.000 metros cuadrados que no afectarán a los visitantes ya que ha asegurado que la obra "no causará trastorno porque se irán acometiendo las actuaciones en distintas fases"; además, ha manifestado que tras finalizar esta fase el Ayuntamiento estudiará crear un memorial en el recinto "por petición popular".

Asimismo, Carnero también ha destacado que "el proyecto demuestra que preservar el patrimonio también significa hacerlo más seguro y preparado para el futuro", una reforma significativa para el político porque "el Cementerio de El Carmen forma parte de la historia de Valladolid" y por esto la intervención se desarrollará con el "máximo respeto a la identidad histórica y monumental del recinto y minimizando las molestias a las familias y visitantes".

"Tenemos constatado que este adoquinado está dando buenos resultados, entre otras cosas porque lo tenemos ya instalado en el cementerio de Las Contiendas y en determinadas zonas comunes", ha aseverado el alcalde sobre el tipo de azulejado que ya se puede visitar en el camposanto.

LAS CONTIENDAS

Por otra parte, respecto al cementerio de mascotas previsto para Las Contiendas ha manifestado que "se está acotando una zona independiente al cementerio, para llevar a cabo las actuaciones correspondientes" y ha señalado como posible fecha de inicio de la remodelación el año 2027.

"Hemos ampliado el cementerio de Las Contiendas y hemos ampliado el tanatorio", ha recordado el alcalde sobre las "principales actuaciones" que se han realizado en lo que lleva de mandato en este otro camposanto municipal y, en este sentido, ha agradecido el trabajo de Nevasa y sus empleados que han participado en estas labores.