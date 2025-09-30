El Comisario Pontificio solicita la ejecución provisional de la sentencia de desahucio del Monasterio de Belorado

BURGOS 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La defensa letrada del Monasterio de Santa Clara de Belorado ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Briviesca una demanda de ejecución provisional de la sentencia dictada por el propio juzgado en el que se ordenaba a las exmonjas a "desalojar y dejar libre y expedita y a disposición del Comisariado Pontificio la referida finca".

A través de un comunicado, el Comisario Pontificio señala que a lo largo del procedimiento se ha pospuesto "en cuatro ocasiones la fecha de lanzamiento".

En primer lugar, recuerda, cuando la demanda fue admitida a trámite -en noviembre de 2024-, se fijó como fecha de lanzamiento el 23 de enero de 2025. "Aquel lanzamiento se suspendió debido a la dificultad para notificar en tiempo y forma a todas las exmonjas la citación para la vista previa, fijada para el 19 de diciembre de 2024 y suspendida también".

Tras fijarse en marzo de 2025 una nueva fecha para la vista previa, el 13 de mayo, el Juzgado señaló también el 10 de junio como fecha de lanzamiento, continúa el comunicado. "Esta vista previa tampoco pudo celebrarse, tras solicitar el 5 de mayo la defensa de las exmonjas la recusación de la juez encargada del proceso", añade la información.

Una vez rechazada por la Audiencia Provincial de Burgos la recusación de la juez de Briviesca, se señaló como nueva fecha para la vista previa el 29 de julio y, para el lanzamiento, el 12 de septiembre. "Celebrada la vista previa el 29 de julio, y con sentencia favorable para los intereses del Monasterio de Santa Clara de Belorado -dictada el 31 de julio-, las exmonjas solicitaron dejar sin efecto el lanzamiento previsto para el 12 de septiembre, al no haber vencido en esa fecha el plazo para recurrir la sentencia de 31 de julio. El Juzgado estimó su petición y señaló una nueva fecha para el 3 de octubre", añade el Comisario.

Tras haber recurrido la sentencia las ocho exmonjas, el Juzgado ha suspendido nuevamente la fecha del lanzamiento, dejando sin efecto la del 3 de octubre.