Comisión de Fiestas de Villamanín (León) cierra el reparto de 'El Gordo' y volverá a vender Lotería de Navidad este año

Archivo - Imagen del número premiado con el 'Gordo' de la Lotería de Navidad de 2025, repartido en Villamanín (León). - COMISIÓN DE FIESTAS DE VILLAMANÍN - Archivo

LEÓN 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León) va a iniciar el cierre de la asociación que fue constituida para gestionar el reparto del premio de la Lotería de Navidad de 2025, una vez concluidas prácticamente todas las gestiones derivadas de este proceso (tras el extravío de participaciones agraciadas y vendidas) y ha anunciado que volverá a vender Lotería de Navidad para el Sorteo de 2026.

"Después de muchos meses de trabajo, reuniones, trámites y gestiones, podemos decir que nos encontramos en la fase final del proceso iniciado tras la incidencia producida con las participaciones de la Lotería de Navidad", señala la Comisión de Fiestas en un comunicado publicado en redes sociales y recogido por Europa Press.

En este sentido, expone que en los últimos días se ha remitido un correo electrónico a todas las personas afectadas en el que se informa del resultado final de las cuentas con el detalle de los ingresos, gastos y movimientos realizados por la asociación, con el objetivo de que todas las personas implicadas puedan conocer cómo se ha desarrollado todo el proceso y cómo se ha llegado al resultado final.

Asimismo, expresa su agradecimiento a todas las personas que han contribuido a que la situación derivada del extravío de las participaciones de la Lotería agraciadas con el 'El Gordo' pudiera resolverse "de la mejor manera posible", especialmente a los vecinos de Villamanín, que han apoya "en todo momento" a la Comisión de Fiestas y aceptaron el acuerdo alcanzado para permitir que todas las personas afectadas pudieran recibir el premio.

Del mismo modo, agradece la ayuda, colaboración y asesoramiento recibidos durante los últimos meses por parte de todas aquellas personas, profesionales, entidades e instituciones que han acompañado a la Comisión a lo largo del proceso. "Su apoyo ha sido fundamental para poder afrontar una situación tan compleja y alcanzar una solución satisfactoria", añade el comunicado.

Por otra parte, se anuncia la constitución de una nueva asociación que continuará trabajando por las fiestas de Villamanín. "Como siempre, estaremos encantados de contar con todas aquellas personas que deseen colaborar, aportar nuevas ideas o formar parte de este proyecto (...) Gracias a todos por vuestra comprensión, apoyo y confianza", concluye al publicación.