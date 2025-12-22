La Comisión Fiestas de Villamanín (León) lleva la suerte al municipio con 35 millones del 'Gordo': "No te lo crees"

LEÓN, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Fiestas de Villamanín (Léon) ha llevado la suerte al municipio con unos 35 millones de euros del 'Gordo' de la Lotería de Navidad, el 79.432, vendido en papeletas de cinco euros con el objetivo de destinar la recaudación a financiar las actividades festivas.

"Como que no te lo crees", ha señalado Belén Plaza, miembro de la Comisión de Fiestas, en declaraciones a Europa Press, mientras esperaba en la plaza del municipio a los vecinos para celebrar "todos juntos" la lluvia de millones que sonríe a esta organización que vende su propia lotería desde hace un "montón de años".

El número se eligió al azar en la Administración de Loterías 2 de La Pola de Gordón, para distribuirlo posteriormente en papeletas de cinco euros, cuatro en juego más uno de donativo, participaciones que la agraciada espera que hayan sonreído a muchos de los vecinos de este municipio de unos 700 habitantes, "muy pocos".

La suerte del 'Gordo' ha llegado a Villamanín a pocos días de su Nochevieja anticipada, una cita que organiza la Comisión de Fiestas y que ahora servirá también de celebración por el premio, que, sin duda, repercutirá también en las fiestas patronales del mes de agosto. "Serán más especiales, por supuesto", ha apostillado Plaza.