La Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia aprueba las normas urbanísticas de Collado Hermoso

SEGOVIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia ha celebrado su reunión ordinaria mensual, por videoconferencia, en la que se han aprobado definitivamente las normas urbanísticas municipales de Collado Hermoso, promovidas por su Ayuntamiento.

El documento aprobado dota a Collado Hermoso de un marco normativo urbanístico propio, ya que hasta ahora el municipio se regía por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Ámbito Provincial de Segovia, aprobadas por la Junta de Castilla y León en 1996.

Collado Hermoso es un municipio con censo cercano a 120 habitantes, que se localiza en la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama, al noreste de Segovia capital, de la que lo separan 20 kilómetros. Pertenece a la Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza y la carretera N-110 cruza su núcleo.

Entre los objetivos de ordenación general que plantean las normas urbanísticas aprobadas destacan la consolidación del núcleo urbano actual; orientar el crecimiento del municipio, al favorecer el desarrollo residencial de los vacíos interiores y de aquellos ámbitos contiguos al asentamiento urbano en los que se concentra la demanda; definir una estructura urbana clara y ordenada; organizar el espacio público, establecer una normativa específica para cada tipo edificatorio y reorganizar los usos urbanos.

Las nuevas normas clasifican la totalidad del término municipal y delimitan áreas de suelo urbano y áreas de suelo rústico.

En este apartado destaca que gran parte del suelo clasificado como rústico cuenta con protección natural de uso limitado y una amplia zona está incluida en la Red Natura 2000.

NAVAFRÍA Y SANCHONUÑO

También en la reunión de este jueves, celebrada por videoconferencia y presidida por la delegada territorial, Raquel Alonso, en el punto correspondiente a autorizaciones excepcionales de uso de suelo rústico, la Comisión ha autorizado el uso de suelo para el proyecto de ampliación del cementerio de Navafría y para el de ampliación de la red de saneamiento y la red de abastecimiento de Sanchonuño.

En Navafría, el cementerio actual cuenta con algo más de 100 fosas, así como con una zona de nichos y columbarios, y ahora se planifica la ampliación de su capacidad con una ordenación para nuevas fosas y tumbas en suelo.

Para ello se modificará el cerramiento actual del cementerio municipal, con ampliación hacia la zona este en fases progresivas que se acometerán de acuerdo con las necesidades existentes.

En la primera fase se plantea la ejecución de diez nuevas fosas en suelo de tres pisos cada una y se proyecta un único tipo de elemento funerario prefabricado, consistente en módulos prefabricados de hormigón armado, autoportantes, que se instalan bajo tierra y con los que se pueden hacer tanto tumbas individuales como sepulcros multiplanta con las alturas que sean necesarias.

En Sanchonuño, el Ayuntamiento plantea la ampliación de la red de saneamiento y de la red de abastecimiento a lo largo del camino del Pimpollar, hasta la vía de servicio de la autovía A-601, en una longitud aproximada de 510 metros.

El proyecto contempla también la ampliación de las redes de alumbrado público, suministro de energía eléctrica y telecomunicaciones, así como pavimentación y ejecución de aceras en el primer tramo del camino del Pimpollar, en una longitud de 25 metros, con lo que se da continuidad a las redes y pavimentaciones existentes.

Otro punto tratado en la Comisión ha sido el expediente de evaluación de impacto ambiental simplificada, correspondiente al proyecto de acondicionamiento y mejora de la presa de la Becea, para abastecimiento de agua al municipio de Ortigosa del Monte, que promueve su Ayuntamiento.

Realizado el análisis técnico del proyecto se determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe de impacto ambiental estudiado.

El proyecto consiste en la mejora del actual dique de la presa de La Becea y su cimentación, mediante el recrecimiento del paramento en 1,25 metros de altura hasta tener una altura de coronación de 4,5 metros, lo que permitirá incrementar el volumen de almacenamiento en aproximadamente 600 metros cúbicos (m3) adicionales y alcanzar una capacidad total en torno a los 1.000 m3, al objeto de disponer de mayor autonomía para garantizar el abastecimiento de los depósitos municipales durante los periodos de elevado consumo estival.

La actual presa, situada en el río Milanillos, cuenta con una capacidad aproximada de 400 m3. Con el aumento de capacidad se pretende reforzar la autonomía del sistema de abastecimiento y garantizar el suministro a los depósitos municipales durante los periodos de mayor demanda. El recurso es captado en el azud existente, tratado y regulado en la ETAP antes de su distribución a la red municipal.