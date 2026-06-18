Las comisiones permanentes se constituirán el 26 de junio "en un calco" del Gobierno y tendrán 17 miembros, uno menos

PSOE augura un "atasco" en la de Presidencia donde está adscrita la Vicepresidencia segunda y pide una comisión de Ordenación del Territorio

Las Cortes barajan el día 30 para el pleno monográfico del Procurador del Común y las comparecencias de los consejeros del 13 al 20 de julio

VALLADOLID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las comisiones permanentes de las Cortes de la XII Legislatura se constituirán el próximo 26 de junio a imagen y semejanza de la estructura del nuevo Gobierno autonómico --cuenta con diez consejerías, 7 del PP y 3 de Vox-- y contarán con 17 miembros, uno menos que en el anterior mandato cuando había un grupo parlamentario más, los mismos que tendrán el Consejo de la TDT y la Diputación Permanente.

"Es lo que establece el Reglamento, que las comisiones se adecuen a la estructura orgánica del Gobierno de Castilla y León", ha defendido la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, mientras que el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, ha propuesto constituir una Comisión de Ordenación del Territorio en la que se puedan incluir materias como vivienda e igualdad ante el "atasco" que augura en la Comisión de la Presidencia donde está adscrita la Vicepresidencia segunda sin cartera pero con competencias.

Leticia García ha tachado la propuesta de "escrito inútil" y ha explicado que esa comisión no tiene cabida en el Reglamento de las Cortes que establece que las comisiones se tienen que adecuar a la estructura orgánica del Gobierno de Castilla y León, por lo que finalmente habrá diez comisiones permanentes legislativas, más la del Estatuto, que también es una comisión permanente en ese sentido.

Así, en función del Decreto de reestructuración de consejerías las comisiones permanentes de la XII Legislatura serán las de la Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Medio Ambiente y Energía; Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; Sanidad y Bienestar Social; Educación y Cultura, Turismo y Deporte.

Por parte de los partidos en la oposición, tanto Pedro Pascual Muñoz, de Por Ávila, como Alicia Gallego, de UPL, y Carlos Martínez han coincidido en la necesidad de que hubiera una comisión sobre Ordenación del Territorio y Vivienda, dos "temas importantes" que, según han lamentado, van a quedar "solapados" en la Comisión de la Presidencia.

El Partido Socialista ha planteado también que, en el caso de que no se cree esa comisión específica, se duplique "al menos" el plazo de reuniones que marca el Reglamento de las Cortes para evitar la acumulación de iniciativas en la citada Comisión de la Presidencia, donde rendirá cuentas también la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, con funciones en protección ciudadana y seguridad pública, coordinación de policías locales y emergencias de Protección Civil; espectáculos públicos y actividades recreativas; ordenación del territorio; despoblación; urbanismo, suelo, arquitectura, vivienda y rehabilitación; mujer e igualdad de oportunidades.

Leticia García ha asegurado por su parte que el control de todas y cada una de las competencias "está garantizado" dentro de la Comisión de la Presidencia, como ha ocurrido en pasadas legislaturas. "Todo se va a controlar y a sustanciar", ha respondido tras escuchar la intervención de Martínez al que ha afeado que pretenda generar más gasto a las Cortes "para recolocar a sus procuradores en un sitio o en otro".

El portavoz del Grupo Vox, David Hierro, se ha mostrado de acuerdo con la inclusión de las competencias de la Vicepresidencia segunda en la Comisión de la Presidencia donde se debatirán y analizarán "temas que importan a los ciudadanos" y desde la premisa de que la importancia está en los asuntos y de que "lo de menos es la estructura en la que se traten".

"LLEGAN CON RETRASO"

Por otro lado, Carlos Martínez ha reprochado que la creación y constitución de las comisiones permanentes "llega con retraso" ya que este precepto tenía el 14 de mayo como fecha límite y ha ironizado sobre los efectos de los "famosos ritmos" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su "manía de no trabajar" y de "retrasar absolutamente todo", a lo que Leticia García ha respondido que las Cortes están trabajando "al ritmo más dinámico posible", al igual que el Gobierno, ha apostillado.

Y según han avanzado los portavoces de los grupos, el Pleno monográfico del Procurador del Común tendrá lugar "previsiblemente" el martes 30 de junio mientras que las comparecencias de los consejeros para explicar sus programas de legislatura tendrían lugar del 13 al 20 de julio, para lo que habilitará el mes.

Sin embargo, las principales dudas a día de hoy están en la celebración del pleno de designación de los senadores autonómicos para el que hay dos posibles fechas límites, el 10 de julio y el 11 de septiembre, en función de para qué asuntos concretos se pida habilitar el mes de julio y cómo se computen en ese caso los días hábiles e inhábiles que marca la norma.

"Vamos a trompicones y apurando todos los plazos y los límites a todos los efectos", ha lamentado Carlos Martínez que, preguntado a cuándo serán las sesiones de control al nuevo Gobierno, ha ironizado: "Nos vamos para septiembre como para todo".

Pedro Pascual Muñoz ha lamentado también que las Cortes empezarán a trabajar "con mucho retraso" y Alicia García se ha preguntado si habrá que esperar a septiembre "para que empiece a funcionar esto realmente".