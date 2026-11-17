Archivo - Imagen de archivo de una vivienda en construcción. - COAVA - Archivo

VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Castilla y León en septiembre ha caído un 5,6 por ciento respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 13,44 por ciento a nivel nacional), hasta un total de 2.860 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 1,53 puntos más, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, las 2.860 compraventas de viviendas suponen el tercer mejor dato de este índice en un mes de septiembre en la Comunidad de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en septiembre en Castilla y León, 2.678 se realizaron sobre viviendas libres y 182 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 476 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 2.384 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En septiembre se realizaron un total de 4.691 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.860 compraventas, 1.057 fueron herencias, 64 donaciones y 3 permutas.

Por provincias, Valladolid ha registrado el mayor número de compraventa de viviendas, con 600, seguida de León, con 551; Burgos, con 426; Salamanca, con 401; Ávila, con 210; Zamora, con 206; Palencia, con 193; Segovia, con 180; Salamanca, con 169, y Soria, con 93.

En total, durante septiembre se transmitieron en Castilla y León 8.613 fincas urbanas a través de 5.060 compraventas, 1.937 herencias, 149 donaciones, 12 permutas y 1.455 operaciones de otro tipo. La mayor parte en Valladolid, con 1.498, seguida de León (1.617), Burgos (1.384), Salamanca (1.202), Ávila (664), Zamora (660), Segovia (628), Palencia (596) y Soria (364).

Igualmente, se realizaron 6.183 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 2.989 herencias, 1.811 compraventas, 117 donaciones, 36 permutas y 1.230 operaciones de otro tipo.

Por Comunidades, Navarra fue la única que no estuvo en tasas negativas, con un cero por ciento, mientras que bajo en el resto con especial incidencia en País Vasco (-23,06 por ciento), Baleares (-22,37 por ciento) y Madrid (-21,16 por ciento).